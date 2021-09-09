У 2020 році Україна була першою за кількістю туристів, які відвідують єгипетські курорти і туристичні місця.

В Єгипеті з'явилася україномовна "гаряча лінія" для туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"У Єгипті ми попрацювали з місцевою владою, оскільки Єгипет дуже популярний напрямок серед українських туристів. І вже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводу українською мовою. Її номер 196-54. Це номер телефону, за яким в Єгипті ви можете рідною, зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", – сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, в липні стало відомо, що в Єгипті може з'явитися "гаряча лінія" для допомоги українським туристам. "Гаряча лінія" покликана допомагати в екстрених випадках, зокрема, у разі необхідності госпіталізації або лікування від COVID-19.

Читайте такожЧи є життя на Марсі. 10 причин терміново зібрати валізи в єгипетський Марса-АламУ 2020 році Україна була першою за кількістю туристів, які відвідують єгипетські курорти і туристичні місця (727 тис.). У 2019 році наша держава посіла друге місце за кількістю іноземних туристів в Єгипті (1,49 млн).

З липня 2021 року в Єгипті послабили коронавірусні обмеження, дозволивши роботу театрів, концертних залів, парків розваг, казино, нічних клубів і дискотек.

Автор: Віталій Саєнко