Від Ізміра до Антальї: названо найкращі морські круїзи в Туреччині

Морський круїз – обов'язкова складова кожної турецької відпустки.

У Туреччині все більшої популярності набуває концепція відпочинку Blue Mind ("Блакитний розум"), що дозволяє відновити внутрішню рівновагу завдяки єднанню з природою.

Замість інтенсивних оздоровчих програм особливої цінності набувають автентичні враження на воді та біля неї: морські прогулянки, ранкові купання, неспішні прогулянки узбережжям або подорожі на яхті. Наукові дослідження підтверджують, що навіть короткочасне перебування поблизу води сприяє зниженню рівня стресу, покращенню настрою та концентрації уваги.

Маючи тисячі кілометрів узбережжя Егейського та Середземного морів, Туреччина є одним із найкращих напрямків для знайомства з концепцією Blue Mind через легендарний Блакитний круїз (Blue Voyage). Тут життя сповільнюється до природного ритму моря: яхта ковзає між відокремленими бухтами, зупиняється у бірюзових затоках, а кожен день дарує можливість відновити гармонію з природою.

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Більше про наймальовничіші маршрути Блакитного круїзу вздовж турецького узбережжя УНІАН.Туризм розповіли в Агенції з розвитку та промоції туризму Туреччини.

Там, де народжується егейський бриз: Чешме та Алачати

Подорож західним узбережжям Туреччини розпочинається в Ізмірі та пролягає з півночі на південь, відкриваючи нові природні ландшафти й культурні враження на кожній зупинці. Освіжаючий егейський бриз, мальовничі приморські містечка та кришталево чисті затоки створюють ідеальні умови для початку морської мандрівки.

Ізмір, який часто називають перлиною Егейського узбережжя, відомий не лише чудовими маршрутами для яхтингу, а й оливковими та винними дорогами, багатою гастрономічною культурою та ресторанами, відзначеними гідом MICHELIN. Особливе місце серед курортів регіону посідає Чешме, де можна пришвартуватися у мальовничих бухтах Ілиджа, Аяйоргі, Пирланта, Боялик або біля острова Ешек. Неподалік розташоване Алачати – один із найвідоміших світових центрів віндсерфінгу.

Рекомендовано відвідати: містечко Урла, де ресторани, рекомендовані MICHELIN, пропонують концепцію farm-to-table, поєднуючи органічні продукти, свіжі морепродукти, традиційні егейські трави та місцеві вина.

Батьківщина Блакитного круїзу: Бодрум

Наступною знаковою зупинкою маршруту є Бодрум – місце народження традиції Блакитного круїзу в Туреччині. Курорт поєднує розкішні готелі, пляжі з бездоганною інфраструктурою, ресторани, рекомендовані MICHELIN, та одні з найкращих маршрутів для морських подорожей Егейським морем.

На борту традиційної турецької гюлети мандрівники можуть відкривати для себе бірюзові бухти Гюмюшлюка, Бітеза, Яликаваку, Гьолтюркбюкю та острова Орак, насолоджуючись плаванням, снорклінгом і знайомством із багатим підводним світом. Подорож продовжується до затоки Гекова, де приховані мальовничі бухта Маден, Англійська гавань, Кролячий острів та Ак'яка.

Рекомендовано відвідати: Бодрумський замок із Музеєм підводної археології, руїни мавзолею в Галікарнасі – одного із семи чудес античного світу, а також ресторани, що спеціалізуються на егейській кухні зі свіжих морепродуктів та страв на основі оливкової олії.

Серед мигдальних гаїв і античних міст: від Датчі до Мармариса

Півострів Датча, оточений стародавніми оливковими та мигдальними гаями, зачаровує традиційною архітектурою, вузькими брукованими вуличками та незайманим узбережжям. Під час морської подорожі відкриваються відокремлені бухти Паламутибюкю, Хайитбюкю та Акваріум-Кою, що ідеально підходять для плавання, снорклінгу та дайвінгу.

Далі маршрут пролягає до Мармариса, де бухти Кумлубюк, Серче-Лімани, острів Седір та Бьордюбет пропонують гармонійне поєднання природної краси, спокою та активного відпочинку.

Рекомендовано відвідати: античне місто Кнідос із храмом Афродіти та театром із панорамним видом на море, а також історичний замок Мармариса, де розташований музей, присвячений морській історії та археологічній спадщині регіону.

Перлини Егейського узбережжя: Гьоджек і Фетхіє

Жоден Блакитний круїз узбережжям провінції Мугла не буде повним без подорожі затокою Фетхіє. Її серцем є Гьоджек – один із найпрестижніших яхтових центрів Туреччини.

Звідси відкриваються маршрути до острова Гьоджек, островів Яссиджа, бухти Бедрі Рахмі, острова Терсане та бухти Бойнузбюкю. Особливий інтерес викликають затоплені руїни "Купалень Клеопатри", що створюють унікальні умови для плавання та снорклінгу.

Продовжуючи маршрут до Фетхіє, мандрівники відкривають для себе бухту Катранджи, всесвітньо відому лагуну Олюденіз та відокремлену бухту Кабак.

Рекомендовано відвідати: містечко Дальян, античне місто Каунос зі знаменитими скельними гробницями та пляж Ізтузу – одне з найважливіших місць гніздування морських черепах карета-карета (Caretta caretta) у Середземномор'ї. У Фетхіє також варто здійснити політ на параплані над лагуною Олюденіз.

Бірюзовий фінал: Каш і Кекова

Ідеальним завершенням Блакитного круїзу стає Анталія – серце Турецької Рив'єри, де бірюзові води Середземного моря поєднуються з величними природними ландшафтами та багатою історичною спадщиною.

Один із найпопулярніших маршрутів проходить між Кашем і Кековою через бухти Ліманагзи, острів Гюверджин, Аперлай, бухту Терсане, Учагиз і Калекьой. Плавання у кришталево чистій воді, знайомство з багатим підводним світом та історичними пам'ятками роблять цей маршрут справді незабутнім.

Каш заслужено входить до числа провідних світових напрямків для дайвінгу, тоді як у Кекові можна здійснити морську прогулянку на каяках над знаменитим Затонулим містом, відкриваючи унікальну археологічну спадщину регіону.

Рекомендовано відвідати: античний театр Аспендоса, археологічні пам'ятки Патари, численні пляжі, відзначені "Блакитним прапором", а також мальовничі ділянки Лікійської стежки. Завершити подорож варто знайомством із середземноморською кухнею регіону, що вирізняється свіжими морепродуктами, сезонними продуктами та багатством місцевих гастрономічних традицій.

Відпочинок в Туреччині 2026

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, скориставшись транспортним хаосом в Європі через нову систему в'їзду до ЄС, Туреччина намагається заманити туристів меншими чергами і швидким доступом від аеропортів до курортів.

Також мандрівникам розповіли про сім маловідомих перлин Туреччини для спокійного відпочинку, які варто відвідати цього року.

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