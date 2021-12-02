Нові правила почнуть діяти 4 грудня.

Франція оголосила про нові правила для мандрівників, які прибувають з країн, що не входять до ЄС, у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу Omicron.

Як повідомляє The Local, з 4 грудня всім мандрівникам – вакцинованим чи ні – потрібен негативний тест на коронавірус для в'їзду до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони.

Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, але він повинен бути проведений протягом попередніх 48 годин.

Ті, хто прибули з країн ЄС або Шенгенської зони, мають пройти тест тільки в тому випадку, якщо вони не вакциновані, але тест повинен бути зроблений протягом попередніх 24 годин.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" – що відомо

Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 602 019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Закелова