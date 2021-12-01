ЗМІ інформують, що наразі найбільше випадків зафіксовано у Південній Африці – 77 та у Великій Британії – 22.

Вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron ("Омікрон" - УНІАН).

Про це повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

"Поява варіанту Omicron, зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни … зараз повідомили ВООЗ про випадки захворювання "Омікрон", і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме", – йдеться у повідомленні.

За даними CNN, новий штам "Омікрон" зафіксували у таких 23 країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція (острів Реюньон), Саудівська Аравія, Ботсвана, Бразилія, Канада, Німеччина, Данія, Гонконг, Ізраїль, Італія, Японія, Нідерланди, Нігерія, Норвегія, Португалія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Велика Британія.

Наразі найбільше випадків нового штаму коронавірусу зафіксували у Південній Африці – 77, та у Великій Британії – 22.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" – що відомо

Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Читайте такожБустерна доза вакцини достатньо захищає від штаму "Омікрон" - BioNTechВсесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

Нагадаємо, записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 602 019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька