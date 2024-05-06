Наразі квіти – на піку цвітіння.

У Карпатському біосферному заповіднику пишно квітує "Долина нарцисів", наразі рослини – на піку цвітіння.

Як йдеться у сюжеті ТСН, це унікальне місце, якого в Європі більше не знайти, адже вузьколистий нарцис росте тільки високо у горах, а цей поширився у низовині.

Щоб помилуватися білосніжною красою, до заповідника з’їхались туристи та місцеві жителі.

Цьогоріч нарциси у заповіднику розпустилися на місяць раніше, ніж зазвичай – у середині квітня. Це сталося через аномально теплий початок весни. Зараз цими квітами пишно вкриті всі 250 гектарів.

Цього року "Долину нарцисів" уже встигли відвідати близько 3 тисяч туристів. І хоч це менше, ніж у попередні роки, працівники заповідника сподіваються, що ця кількість ще може зрости, адже сезон цвітіння триватиме до кінця цього тижня.

"На даний час нарцис вузьколистий цвіте максимально. Це пік цвітіння. Судячи по вегетаційному періоду, до кінця тижня (11-12 травня) ще буде більш-менш красиво", - зазначив працівник заповідника.

Цей рік на Закарпатті оголосили роком квіткового туризму. За сезон тут очікують не менше 100 тисяч гостей. Туристи вже встигли насолодитися цвітінням шафрану, магнолій, сакур і тюльпанів. Тепер можна помилуватися нарцисами, а далі естафету приймуть лавандові поля.

"Долина нарцисів": що відомо про унікальне місце на Закарпатті

"Донина нарцисів" - це заповідний масив, розташований в урочищі Кіреші Хустського району на Закарпатті.

З 1992 року — у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Площа масиву складає 256,5 гектара.

Це унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого. Цей середньоєвропейський високогірний вид поширений в Альпах, на Балканах і в Карпатах на висотах 1100-2060 метрів. Популяція рослини збереглася з післяльодовикового періоду і має реліктовий характер. У 1980 році нарцис вузьколистий занесено до Червоної книги України.

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