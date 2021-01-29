В країну пускатимуть усіх іноземців, які пройшли повний курс вакцинації будь-якою ковід-вакциною.

З 1 лютого Грузія спрощує правила в'їзду для іноземних громадян - буде дозволений в'їзд всіх іноземців, щеплених від коронавірусу.

Читайте такожУ Грузії оголосили умови в'їзду для українців з 1 лютогоПро це повідомила міністр економіки Грузії Натія Турнава, повідомляє "Эхо Кавказа".

Зокрема, в країну пускатимуть усіх іноземців, які пройшли повний курс вакцинації будь-якою ковід-вакциною.

Потрапити в країну також зможуть громадяни і резиденти країн ЄС, Ізраїлю, Швейцарії, США, Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну. Їм необхідно представити негативний результат ПЛР-тесту, який має бути проведений протягом останніх 72 годин. На третій день перебування в Грузії їм доведеться пройти повторне тестування.

Змінюються і правила в'їзду в країну для громадян Грузії. За відсутності ПЛР-тесту вони мають піти на карантин на вісім днів. За наявності негативного результату ПЛР-тесту вони зможуть здати повторний тест на третій день перебування в країні і вийти із самоізоляції.

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Автор: УНІАН