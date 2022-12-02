Рейс носитиме ім'я "Сковорода Експрес" на честь 300-річчя з дня народження філософа.

"Укрзалізниця" запускає рейс №17/18 Харків - Ужгород до 300-річчя з дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди, щоб увічнити маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат. Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"Сьогодні перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25, а зустрінемо його в Харкові вже завтра о 10:01", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейс №17/18 Харків - Ужгород носитиме горде ім'я "Сковорода Експрес", а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

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"Укрзалізниця" відновлює сполучення

Як повідомляв УНІАН, з 11 грудня "Укрзалізниця" повертає міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина).

22 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж на рейс "Інтерсіті+" №743/744 Київ - Львів, який вирушатиме з Києва вже з 25 листопада.

В той же день "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг сполученням Київ - Варшава одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.

З 1 листопада в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси.

28 жовтня "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.

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