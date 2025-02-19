Хорватія пропонує туристам рідкісне поєднання незайманих берегових ліній, смарагдово-зелених лісів, горбистої сільської місцевості, величних гір, понад тисячу казкових островів, кришталево чистих пляжів і яскравих міст.

Балканську країну Хорватію визнали найкращою в Європі для відвідування у 2025 році.

Як пише портал Europe's Best Destinations, ця мальовнича країна, яку охрестили "землею незабутньої краси та вражень", здобула такий титул за результатами голосування, у якому взяли участь понад 1 мільйон мандрівників зі 158 країн.

"Перевершивши найкращі напрямки Європи, Хорватія сяє своїм неперевершеним розмаїттям ландшафтів, природними дивами, що захоплюють подих, і багатою культурною спадщиною. Незалежно від того, чи шукаєте ви приголомшливі пляжі, чарівні історичні міста, пишні зелені сховища або першокласні вітрильні маршрути, Хорватія пропонує все це", – зазначають автори рейтингу.

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За їхніми словами, Хорватія пропонує туристам рідкісне поєднання незайманих берегових ліній, смарагдово-зелених лісів, горбистої сільської місцевості, величних гір, понад тисячу казкових островів, кришталево чистих пляжів і яскравих міст.

Друге місце в рейтингу дісталося Іспанії, яку туристичні експерти назвали однією з найкрасивіших країн Європи, а замкнула трійку лідерів Австрія, яка поєднує в собі розкіш і красу.

10 найкращих країн Європи для відвідування в 2025 році

Хорватія Іспанія Австрія Італія Греція Португалія Франція Туреччина Німеччина Ірландія

Як повідомляв УНІАН, раніше пляж Елафонісі на грецькому острові Крит, відомий своїми рожевими пісками, визнали найкращим у світі в 2025 році.

Тим часом, країну мільярдерів Монако назвали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2025 році.

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