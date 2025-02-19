Хорватію визнали найкращою країною Європи для відвідування у 2025 році / фото ua.depositphotos.com

Балканську країну Хорватію визнали найкращою в Європі для відвідування у 2025 році.

Як пише портал Europe's Best Destinations, ця мальовнича країна, яку охрестили "землею незабутньої краси та вражень", здобула такий титул за результатами голосування, у якому взяли участь понад 1 мільйон мандрівників зі 158 країн.

"Перевершивши найкращі напрямки Європи, Хорватія сяє своїм неперевершеним розмаїттям ландшафтів, природними дивами, що захоплюють подих, і багатою культурною спадщиною. Незалежно від того, чи шукаєте ви приголомшливі пляжі, чарівні історичні міста, пишні зелені сховища або першокласні вітрильні маршрути, Хорватія пропонує все це", – зазначають автори рейтингу.

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За їхніми словами, Хорватія пропонує туристам рідкісне поєднання незайманих берегових ліній, смарагдово-зелених лісів, горбистої сільської місцевості, величних гір, понад тисячу казкових островів, кришталево чистих пляжів і яскравих міст.

Друге місце в рейтингу дісталося Іспанії, яку туристичні експерти назвали однією з найкрасивіших країн Європи, а замкнула трійку лідерів Австрія, яка поєднує в собі розкіш і красу.

10 найкращих країн Європи для відвідування в 2025 році

  1. Хорватія
  2. Іспанія
  3. Австрія
  4. Італія
  5. Греція
  6. Португалія
  7. Франція
  8. Туреччина
  9. Німеччина
  10. Ірландія

Як повідомляв УНІАН, раніше пляж Елафонісі на грецькому острові Крит, відомий своїми рожевими пісками, визнали найкращим у світі в 2025 році.

Тим часом, країну мільярдерів Монако назвали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2025 році.

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