Загалом до рейтингу потрапили 20 європейських туристичних напрямків.

Крихітне князівство Монако, відоме великою концентрацією багатіїв, визнали обов'язковим для відвідування у 2025 році напрямком Європи.

Щоб скласти свіжий рейтинг, експерти порталу Europe's Best Destinations опитали понад 1,2 мільйона мандрівників зі 158 країн. Загалом було проаналізовано більш ніж 500 захопливих місць, 20 найпопулярніших серед яких було названо найкращими європейськими напрямками 2025 року.

"Чи шукаєте ви найкращі міські канікули в Європі, чи найбезтурботніші природні місця, чи найкращі сонячні напрямки для відпустки, у цьому списку знайдеться щось для кожного мандрівника. Від знакових культурних центрів до прихованих перлин, ці напрямки пропонують ідеальне поєднання історії, культури, гастрономії та природної краси", – зазначають автори топу.

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Монако очолило рейтинг як "унікальний напрямок, що встановлює стандарти високоякісного туристичного досвіду в Європі".

"Завдяки ідеальному поєднанню стійкості, розкоші, культури, гастрономії, оздоровлення, спорту та цілорічних заходів, Монако пропонує виняткові враження для всіх мандрівників. Чи то романтична відпустка, чи то сімейний відпочинок, чи то ексклюзивний відпочинок, князівство вирізняється комфортом, вишуканістю та обслуговуванням світового класу", – свідчить консенсус туристичних експертів.

20 найкращих місць Європи для відвідування у 2025 році

Монако Рига, Латвія Дубровник і Цавтат, Хорватія Мадрид, Іспанія Намур, Бельгія Амстердам, Нідерланди Ольяу, Португалія Острів Млєт, Хорватія Лісабон, Португалія Антипаксос, Греція Дермі, Албанія Бат, Велика Британія Фолегандрос, Греція Стамбул, Туреччина Ез, Франція Аскона, Швейцарія Олесунн, Норвегія Кассіс, Франція Севілья, Іспанія Порто-Монтенегро, Чорногорія

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт із подорожей Бен Вест розповів, чи можна бюджетно відпочити в Монако.

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