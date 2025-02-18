Греція є одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку на морі, а тому не дивно, що найкращий пляж світу наразі знаходиться саме в цій країні.
Так, згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards 2025 від найбільшої у світі платформи для мандрівників Tripadvisor, найкращим для пляжного відпочинку цього року є пляж Елафонісі на грецькому острові Крит, відомий на весь світ своїм піском рожевого кольору.
"З рожевими (так, рожевими) пісками і бірюзовими водами пляж Елафонісі – одне з тих місць, які потрібно побачити, щоб повірити. Дрібні лагуни ідеально підходять для допитливих дітей, а більш глибокі води запрошують дорослих на всілякі пригоди: плавання, підводне плавання, що завгодно. Просто не забудьте залишитися до заходу сонця – ви не пошкодуєте", – свідчить консенсус експертів з подорожей.
За ним ідуть пляж Банана на острові Пхукет у Таїланді, що вражає туристів своїми кораловими рифами, і Орлиний пляж на Арубі, з білосніжними пісками і неймовірними заходами сонця.
10 найкращих пляжів світу в 2025 році за версією Tripadvisor
- Пляж Елафонісі, Крит, Греція (Elafonissi Beach).
- Банана Біч, Пхукет, Таїланд (Banana Beach).
- Ігл-Біч, Ораньєстад, Аруба (Eagle Beach).
- Пляж Сієста, Сієста-Кі, Флорида (Siesta Beach).
- Пляж Фалезія, Алгарві, Португалія (Praia da Falésia).
- Пляж Варадеро, Варадеро, Куба (Playa Varadero).
- Пляж Баваро, Пунта-Кана, Домініканська Республіка (Bavaro Beach).
- Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Іспанія (Playa de Muro Beach).
- Пляж Келінгкінг, Нуса Пеніда, Індонезія (Kelingking Beach).
- Пляж Міртос, Кефалонія, Греція (Myrtos Beach).
Як повідомляв УНІАН, роком раніше аналогічний рейтинг Tripadvisor очолив португальський пляж Фалезія.
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