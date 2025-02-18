Tripadvisor визначив десять найкращих пляжів світу в 2025 році за версією.

Греція є одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку на морі, а тому не дивно, що найкращий пляж світу наразі знаходиться саме в цій країні.

Так, згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards 2025 від найбільшої у світі платформи для мандрівників Tripadvisor, найкращим для пляжного відпочинку цього року є пляж Елафонісі на грецькому острові Крит, відомий на весь світ своїм піском рожевого кольору.

"З рожевими (так, рожевими) пісками і бірюзовими водами пляж Елафонісі – одне з тих місць, які потрібно побачити, щоб повірити. Дрібні лагуни ідеально підходять для допитливих дітей, а більш глибокі води запрошують дорослих на всілякі пригоди: плавання, підводне плавання, що завгодно. Просто не забудьте залишитися до заходу сонця – ви не пошкодуєте", – свідчить консенсус експертів з подорожей.

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За ним ідуть пляж Банана на острові Пхукет у Таїланді, що вражає туристів своїми кораловими рифами, і Орлиний пляж на Арубі, з білосніжними пісками і неймовірними заходами сонця.

10 найкращих пляжів світу в 2025 році за версією Tripadvisor

Пляж Елафонісі, Крит, Греція (Elafonissi Beach). Банана Біч, Пхукет, Таїланд (Banana Beach). Ігл-Біч, Ораньєстад, Аруба (Eagle Beach). Пляж Сієста, Сієста-Кі, Флорида (Siesta Beach). Пляж Фалезія, Алгарві, Португалія (Praia da Falésia). Пляж Варадеро, Варадеро, Куба (Playa Varadero). Пляж Баваро, Пунта-Кана, Домініканська Республіка (Bavaro Beach). Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Іспанія (Playa de Muro Beach). Пляж Келінгкінг, Нуса Пеніда, Індонезія (Kelingking Beach). Пляж Міртос, Кефалонія, Греція (Myrtos Beach).

Як повідомляв УНІАН, роком раніше аналогічний рейтинг Tripadvisor очолив португальський пляж Фалезія.

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