Вони повинні мати документ, що підтверджує виїзд з країни протягом 48 годин.

З 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляція і, відповідно, встановлення додатка "Вдома" та проходження тестування в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Водночас в повідомленні сказано, що незмінним залишається для всіх іноземних громадян і власників посвідки на проживання, незалежно від країни прибуття, для в'їзду в Україну необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє весь термін перебування в Україні.

Читайте такожУ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівТакож всім іноземним громадянам, власникам виду на проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один із таких документів: документ, що підтверджує отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених ВООЗ в перелік дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях; або іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, які включені ВООЗ в перелік дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях; негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавіруса SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

У ДПСУ зазначають, що довідки про тестування та вакцинацію не потрібні для дітей до 12 років.

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу і перетинають державний кордон на в'їзд, повинні мати негативний результат тесту і встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції "Вдома" незалежно від терміну перебування на території України.

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.

Як повідомляв УНІАН, з 5 серпня 2021 року змінилися правила в'їзду в Україну. Серед іншого рішенням уряду було визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців. Але є вийнятки.

Автор: Надя Пришляк