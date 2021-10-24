У країні один з найнижчих рівнів вакцинації від COVID-19 серед країн Європи.

Влада Румунії посилює карантин через зростання смертей від коронавірусу. У країні знову введуть комендантську годину та обов'язкове носіння масок.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми знаходимося в катастрофічній ситуації. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї, а саме вакцини. Ми знаходимося в такій ситуації, коли отримали вакцину, тому що більшість з нас відмовилися робити щеплення. Цій ситуації можна було уникнути", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Раєд Арафат.

Нові заходи вводять на місяць. Громадянам заборонять пересування людей після 22:00, а магазини nf ресторани працюватимуть до 21:00.

Читайте такожМальта заборонила в'їзд всім українським туристамКрім того, для невакцинованих громадян діятимуть додаткові обмеження. У громадських місцях перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів. Водночас релігійні служби можуть проводитися без цього документа.

Також носіння масок в громадських місцях знову стане обов'язковим, а всі приватні заходи будуть заборонені.

Румунія за показниками вакцинації знаходиться майже в кінці списку серед європейських країн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна поки залишається в "зеленому" списку Європейського Союзу для здійснення громадянами вільних подорожей до ЄС.

Автор: Анастасія Горбачова