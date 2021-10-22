Наступного тижня в Євросоюзі знову переглянуть список країн, громадянам яких дозволяють відвідувати ЄС у період пандемії.

Україна поки залишається у "зеленому" списку Європейського Союзу для здійснення громадянами вільних подорожей до ЄС.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"У кінцевому підсумку цього тижня не буде змін до списку ЄС рекомендованих безпечних країн щодо подорожей. Це означає, що наразі Україна залишається (у списку). Список буде знову переглянутий наступного тижня ", - написав Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Йозвяк повідомляв, що цього тижня Євросоюз виключить Україну зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

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Речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони", це не скасує безвізовий режим. Зокрема, таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Ніколенко нагадав, що актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

15 липня у Євросоюзі дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко