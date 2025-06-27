Дві окремі події сталися в один день в різних префектурах Японії.

В Японії ведмідь на кілька годин заблокував роботу важливого регіонального аеропорту, коли почав бігати злітно-посадковою смугою. Про це повідомляє The independent.

Ведмідь спричинив перші незручності в аеропорту Ямаґата однойменної префектури на півночі країни близько 7 ранку 26 червня. Його поява на злітно-посадковій смузі призвела до затримки двох рейсів, але потім тварина втекла. Втім не надовго. За кілька годин ведмідь з'явився знову.

В мережі поширилося відео, на якому видно, як персонал аеропорту на службовому автомобілі, намагається прогнати непроханого гостя, але той вперто бігає територію і не хоче її залишати.

Моніторинговий портал FlightRadar зафіксував скасування усіх рейсів з цього аеропорту з полудня до 18:30 того ж дня. Після цього польоти відновилися, тож ведмедя, ймовірно, таки змогли вигнати.

Цікаво, що схожий інцидент учора стався в іншій північній префектурі Японії – Івате. Там ведмідь на дві години перекрив рух швидкісною автомагістраллю Тохоку, повідомляє NHK.

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