Ймовірно, крім росіян і китайців, інших іноземців там буде не дуже багато.

У Північній Кореї відбулося урочисте відкриття курорту "світового класу", орієнтованого на іноземних туристів. Як пише The Guardian, насамперед там чекають на росіян.

Курорт "Вонсан-Кальма" розташований на східному узбережжі КНДР на околиці міста Вонсан. Крім чотирикілометрового пляжу, тут збудовано кілька десятків готельних корпусів, торгові центри з ресторанами, є аквапарк та інші елементи сучасного курортного містечка. Курорт, розрахований на одночасний прийом до 20 тис. туристів, має запрацювати 1 липня.

Північнокорейська влада влаштувала пишне урочисте відкриття курорту з феєрверками і безліччю високопоставлених гостей, включно з диктатором Кім Чен Ином і його дочкою-спадкоємицею престолу. Також на церемонію покликали російського посла, оскільки Пхеньян розраховує на великий потік саме російських туристів.

Відео дня

Днями стало відомо, що російська авіакомпанія Nordwind звернулася до Росавіації із запитом дозволити їй виконувати по два регулярні рейси на тиждень із Москви до Пхеньяна.

Як і належить тоталітарній диктатурі, місце для курорту вибрали досить специфічне - зовсім недалеко розташований ракетний полігон, де Кім Чен Ин нещодавно спостерігав черговий пуск балістичної ракети в бік Японського моря. Про цей ньюанс раніше писали російські ЗМІ.

Також на супутникових знімках добре видно, що впритул до алеї з готельними багатоповерхівками розташований великий аеропорт, який також навряд чи посприяє комфортному відпочинку.

Життя в Північній Кореї

Як писав УНІАН, у КНДР є тільки один користувач ігрового сервісу Steam. Вважається, що ним, скоріше за все, є Кім Чен Ин, чия любов до сучасної західної культури добре відома.

Також ми розповідали, який вигляд має життя пересічних школярів у Північній Кореї. Їхні навчальні будні сповнені майже ритуального поклоніння правителю та важкої праці замість нормальних уроків.

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