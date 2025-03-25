За даними ЗМІ, на борту цього судна є тисячі творів мистецтва.

​Пасажирів лайнера Queen Anne компанії Cunard, які відправилися в 111-денний навколосвітній круїз, при проходженні через Сулу та Сулавесі попередили про можливу небезпеку.

Блогерка lillydapink опублікувала у TikTok відео з каюти, на якому можна почути, як людей просять дотримуватися підвищених заходів безпеки. Пасажирів попросили вночі не виходити на палубу, а також закрити штори і вимкнути світло.

Як пише Business Insider, у січні лайнер вирушив із Німеччини в першу подорож. Капітан звернувся до відпочивальників перед початком плавання у водах, які Міжнародний антитерористичний центр колись назвав "розсадником злочинності, піратства і тероризму".

У водах між Індонезією, Малайзією та Філіппінами раніше викрадали людей з метою отримання викупу, тому суднам рекомендували уникати цього району. Зазначається, що з січня 2020 року там не зафіксували жодного випадку викрадення.

Попри те, що під прицілом піратів зазвичай опиняються не круїзні лайнери, а нафтові танкери й контейнеровози, у Cunard пояснили, що у певних районах завжди вживають запобіжних заходів:

"В рамках стандартних морських процедур наші капітани можуть робити застережні оголошення під час плавання через певні регіони. Не було ніякої конкретної загрози для корабля або його гостей".

Інші новини про круїзні лайнери

Минулого року стало відомо, що судно Norwegian Dawn забуло вісьмох своїх пасажирів на африканському острові Сан-Томе і Прінсіпі. Вони наздогнали лайнер у Сенегалі, однак цей шлях завбрав 48 годин.

Також ЗМІ писали про американське подружжя пенсіонерів, які вирішили продати майже все своє майно та відправитися у кругосвітню подорож.

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