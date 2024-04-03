Бідолахи були змушені самостійно добиратися через кілька країн, намагаючись наздогнати судно.

Вісім пасажирів розкішного норвезького круїзного лайнера Norwegian Dawn застрягли на африканському острові Сан-Томе і Прінсіпі після того, як їхній корабель пішов без них. Це вже не перший інцидент із кораблями з Норвегії за останні кілька місяців.

Як пише Sky News, круїзний лайнер вирушив із Кейптауна (Південна Африка) 20 березня 2024 року в 21-денну подорож уздовж узбережжя Африки, яка мала завершитися 10 квітня в Барселоні (Іспанія).

Однак для шістьох мандрівників зі США та їхніх двох попутників з Австралії подорож пішла не за планом. На сьомий день круїзу, 27 березня, вони запізнилися повернутися на корабель після того, як того дня вирушили на приватну екскурсію. У підсумку горе-туристи були змушені пробиратися через кілька країн, намагаючись наздогнати судно.

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Бідолахи розповіли, що їхній туроператор повідомив капітана круїзного судна про те, що вони спізнюються, а місцева берегова охорона спробувала провести їх на судно, але їм не дозволили піднятися на борт.

У результаті вісім пасажирів, серед яких була і вагітна жінка, залишилися на кілька днів на острові за 190 миль від узбережжя Нігерії, зазнаючи труднощі із мовним бар'єром, з валютою і логістикою, щоб повернутися на корабель.

"Нам вдалося звернутися до туристичного агентства, щоб організувати польоти в наступний порт заходу... Але це дуже складний процес – ви маєте справу з кількома мовами, мовними бар'єрами, ви маєте справу з різними валютами... знайти когось, у кого навіть є долари... намагаючись змусити агента зрозуміти, куди нам треба дістатися", – поскаржилися "забуті" Джилл і Джей Кемпбелл із Південної Кароліни в коментарі Sky NBC News.

При цьому вони розповіли, що "прекрасні жителі Сан-Томе" були дуже люб'язні і дуже гостинні, вони доклали всіх зусиль, щоб допомогти туристам знайти готелі.

Далі група домовилася повернутися на круїзний лайнер у Гамбії, але корабель не зміг безпечно пришвартуватися там через погані погодні умови. У результаті їм довелося проїхати ще сім країн за 48 годин, щоб наздогнати корабель у Сенегалі.

Утім, у підсумку туристи вже були не впевнені, чи хочуть вони взагалі повернутися на круїз.

"Ми думаємо, чи збираємося ми сідати на корабель. Він стоїть у доці тут, у Сенегалі. Ми вважаємо, що існував основний обов'язок по забезпеченню турботи, про який вони забули, тому це дійсно турбує нас", – поскаржилися туристи.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший в історії трирічний морський круїз скасували всього за тиждень до відправлення. Після кількох тижнів мовчання компанія-організатор визнала, що в неї немає корабля, і пообіцяла повернути гроші тим, хто вже зареєструвався на рейс.

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