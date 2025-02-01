Вони пропонують нітрохи не гірший відпочинок, ніж популярні курорти, але за помірну ціну і без натовпів туристів.

Італія залишається одним із найзатребуваніших у туристів напрямків цього року, оскільки тут розташовані деякі з найбільш знакових пам'яток світу, від Колізею до Венеції.

Але, як зазначає Traveloffpath, подорож до Італії рідко обходиться без непомірних витрат. На щастя для економних туристів, не вся Італія дорога і багатолюдна. Є 3 незвичайних італійських міста, відвідування яких не потребує всіх грошей світу.

3 найкращі міста Італії на даний момент

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим Telepass, наразі в центрі уваги перебувають 3 невеликі міста в Італії. Вони не так заповнені натовпами туристів і є дешевими альтернативами популярним місцям.

На першому місці Тропеа, на самому півдні країни, за нею слідує Альберобелло, перспективний напрямок у маловідомій Апулії, замикає трійку лідерів Чівіта-ді-Баньореджо в центральному регіоні.

Що робить їх особливими, і скільки коштує їх відвідування?

Багато хто вважає Чівіта-ді-Баньореджо "вмираючим містом" через його невелике і старіюче населення, що налічує всього 11 осіб. Чівіта-ді-Баньореджо, ймовірно, є найближчим до середньовічного поселення, яке повністю зберегло свій характер із мінімальним втручанням зовнішнього світу.

Чівіта-ді-Баньореджо

Розташований на пагорбі, він приєднаний до більшої комуни Баньореджо з населенням близько 3550 осіб і є головною визначною пам'яткою, дістатися до якої можна тільки пішохідним мостом, а відвідування обійдеться всього в 3 євро.

У містечку потрібно подивитися ворота Санта-Марії, побудовані етрусками, церкву Сан-Донато, датовану VII століттям, і сімейний ресторан Alma Civita, розташований у середньовічному будинку.

Перед високим сезоном за гостьовий будинок за ніч потрібно буде заплатити від $68.

Альберобелло

Найкрасивіше містечко Апулії легко впізнати за його віковими кам'яними хатинами з конічними дахами, відомими тут як труллі, і помірним кліматом.

Найкращий спосіб дослідити Альберобелло - просто гуляти навмання і заблукати в лабіринті брукованих вулиць з унікальними вибіленими будинками, і найкраще, що це не черговий музей просто неба.

Місцеві досі живуть у цих труллі, більшість із яких адаптовані для життя в 21 столітті: старі зовні, сучасні всередині.

Ви навіть можете зупинитися в труллі з двома спальнями і сніданком за $115, а готель у стилі труллі обійдеться в $68.

Тропеа

Це унікальне середземноморське місто, що вирізняється прибережними скелями, увінчаними будинками пастельних тонів, і золотисто-піщаними пляжами з бірюзовими водами.

Це насамперед місце відпочинку, заповнене недорогими гостьовими будинками, які коштують лише $26 за ніч.

Тропеа користується великою популярністю через ідеальний пляж, облямований скелями.

Легенда свідчить, що місто заснував сам грецький герой Геракл, який повертався з Гібралтарської протоки.

Тут знаходяться добре збережені середньовічні пам'ятники, зокрема нормандський собор XII століття і мальовничий монастир Санта-Марія-дель-Ізола, розташований на скелястому виступі з видом на море.

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