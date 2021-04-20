У МОЗ розповіли, де краще провести відпочинок в цьому сезоні - в зелених зонах на території України.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє, що через пандемію COVID-19 літо 2021 року буде подібним до торішнього. Тому, за його словами, людям краще планувати відпустку в Україні, а не за кордоном.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", пише Сегодня.

"У мене рекомендація на це літо - планувати відпочинок в нашій країні. Планувати десь в зелених зонах, де немає великого скупчення людей", - зазначив головний санлікар.

Ляшко пояснив, що цього року також далеко не всі країни будуть відкриті для українців. Або ж інший варіант - там можуть просто закрити оздоровчі установи для відвідування туристів.

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Автор: Тарас Сидоржевський