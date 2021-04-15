Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна нарощувати туристичний потік до Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони. Звернення транслювалося на українських телеканалах.

Глава держави розповів про свій нещодавній візит до Туреччини й подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України.

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"Найголовніше сьогодні, особливо, якщо ми говоримо про перше питання, про яке ми говорили (про ситуацію на Донбасі - УНІАН) - про геополітичне питання, питання спокою в Україні і підтримку наших західних партнерів. Це важливо, що Ердоган підтримує Україну, підтримує наші тимчасово окуповані території, підтримує Крим, нашу позицію і не визнає анексію Криму.

І дуже важливо, що ми з ним говоримо про особливі умови для українського і турецького туриста. Ми говоримо про те, щоб можна було дійсно збільшувати рівень туризму українців і громадян Туреччини", - сказав Зеленський.

Він додав, що особливо зараз Україна і Туреччини мають підтримувати одна одну.

"Ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туризм з Російської Федерації у Туреччину. Це їх особисті справи, а я думаю, що нам треба навпаки нарощувати і показати, що ми підтримуємо Туреччину", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 квітня Зеленський перебував з робочим візитом у Туреччині.

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Автор: Віталій Саєнко