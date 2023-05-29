Російські окупанти крадуть в українських дітей друге літо поспіль.

Попри друге літо в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, батьки намагаються влаштувати хоч якийсь відпочинок своїм дітям.

Як йдеться в сюжеті ТСН, якщо 2022 року працювали тільки 150 літніх таборів із майже 5 тисяч наявних в Україні станом на 2021 рік, то у 2023 році вже відкрилися 900.

Зокрема, батьки підшукують для своїх дітей такі варіанти, щоб відпочинок був активний та безпечний.

"Щоб була насичена програма, щоб вони кудись ходили. Дивилася, щоб було обов'язково укриття, якесь бомбосховище", – пояснює мати однієї з дівчаток, яка саме підшукує місце відпочинку для неї.

Де дітям можна безпечно відпочити в Україні влітку 2023 року

1. Прикарпаття. Літні табори в карпатських селах готові цього року приняти більше дітей на відпочинок, адже вимушені переселенці з фронтової зони, яких розселяли тут минулого року, вже поїхали. Тож власники цих таборів вже встигли провести ремонти, підготвувати бомбосховища, скласти програму та найняти вихователів під новий літній сезон. Загалом літній відпочинок в карпатських дитячих таборах коштує від 10 до 40 тисяч гривень.

2. Закарпаття. Цього року тут працюватиме 17 дитячих літніх таборів. Кількість таких установ в регіоні збільшилася за рахунок того, що сюди перемістилися дитячі табори з менш безпечних місць. Ціни стартують від 7 тисяч гривень за путівку.

3. Одещина. Поки що традиційний морський відпочинок на узбережжі Чорного моря під забороною, тож численні дитячі табори в регіоні стоять порожні. Втім, жителі Одеської області та інших регіонів на свій страх і ризик привозять своїх дітей сюди самостійно. Поки ж місцева влада вирішує долю пляжного сезону – чи дозволять його хоч в якомусь форматі, жителі Одеси можуть прилаштувати своїх дітей хіба що в традиційних пришкільних таборах, але лише на червень.

4. Київ. У столиці також активно працюють денні пришкільні дитячі табори, куди працюючі батьки можуть віддавати своїх дітей з понеділка по п'ятницю без ночівлі. Вартість двотижневої зміни в середньому становить близько 9 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ), перед початком літнього сезону відпусток, оновило правила безпеки під час мандрівок Україною. Цього року, як і минулого, в усіх регіонах країни діють певні обмеження та заборони.

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