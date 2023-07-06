Кількість людей, які відвідують деякі місця відпочинку, цього року зросла приблизно на 30% порівняно з минулим роком, а це означає, що популярні туристичні райони завантажені як ніколи.

Через підвищений ажіотаж на подорожі в Європі цього літа туристи зіткнулися з ще одним несподіваним моментом, здатним зіпсувати їм відпочинок.

Як пише The Sun, крім зростання цін на перельоти та проживання, збільшення попиту на відпочинок призвело до того, що туристи можуть побачити і зробити на відпочинку менше, ніж їм хотілося б.

Справа в тому, що кількість людей, які відвідують деякі популярні місця відпочинку, в цьому році збільшилася приблизно на 30% в порівнянні з минулим роком, а це означає, що популярні туристичні райони завантажені як ніколи.

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У зв'язку з цим аналітик Atmosphere Research Group Генрі Хартевельдт попередив мандрівників, що під час поїздок до Європи вони можуть зіткнутися з більш довгим очікуванням в чергах і великими натовпами.

"Будьте готові до черг на прикордонному контролі, при перевірках на безпеку в аеропортах, натовпів на вокзалах, переповнених готелів, музеїв, ресторанів і пам'яток", – зазначив він.

Більш того, варто бути готовим до того, що в особливо популярних містах у туристів просто не вийде відвідати ті пам'ятки, які вони хочуть.

Так, гід по Італії Кеті Парла розповіла, що розпродані квитки на потяги, екскурсії і в музеї стають все більш поширеним явищем в цьому році. Забронювати тури також виходить не у всіх, оскільки попит занадто високий.

"Я щойно найняла ще двох гідів. Ми отримуємо всі ці запити в останню хвилину, і ми робимо все можливе, щоб впоратися з обсягом", – констатувала вона.

Ще однією з причин збільшення попиту на туристичні послуги експерти називають зростання кількості людей, які обирають відпочинок у своїй країні в цьому році, що, наприклад, відбувається в Іспанії. Більш високі транспортні витрати і зростання вартості життя призводять до того, що в цьому році все більше місцевих жителів вибирають відпочинок на батьківщині.

"Головний наслідок полягає в тому, що все більше людей будуть відмовлятися від закордонних поїздок і залишатися влітку вдома. Близько двох третин іспанців, які планують подорожувати цього літа, оберуть внутрішні напрямки, серед фаворитів – середземноморське узбережжя і регіон Андалусія", – відзначають експерти.

Пекельний літній відпочинок в Європі 2023

Днями Євроконтроль, який відповідає за управління повітряним рухом в Європі, попередив про підвищену завантаженість аеропортів регіону і, як наслідок, затримки рейсів і великі черги, у зв'язку з початком пікового сезону літніх відпусток. Вплинула на це і війна в Україні.

Разом з тим, туристичні експерти розповіли, як уникнути хаосу в аеропортах цього літа. Серед іншого, мандрівникам порадили уникати коротких стикувань, літати тільки з ручною поклажею, подорожувати по буднях і в ранкові години.

При цьому список найбільш завантажених напрямків в Європі цього літа очолив хорватський Дубровник, де на одного місцевого жителя припадає 36 туристів.

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