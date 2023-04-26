Туристів закликають шукати альтернативи найпопулярнішим локаціям.

Експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним з найбільш завантажених за всю історію спостережень, а тому на найпопулярніших туристичних напрямках очікується небувалий ажіотаж.

Видання Travel Off Path визначило сім популярних туристичних напрямків, яких слід уникати влітку 2023 року через надмірний туризм.

1. Санторіні, Греція. Цей прекрасний грецький острів все частіше характеризують як переоцінений напрямок, головним чином тому, що він здається занадто туристичним. Так, заходи сонця та знамениті білі будиночки тут чудові, але довго стояти в черзі, щоб помилуватися краєвидом або зробити гарну фотографію, може бути виснажливим. Натомість мандрівники можуть відвідати інші не дуже популярні, але не менш дивовижні грецькі острови, такі як Спеце та Кітіра, щоб уникнути настирливого натовпу.

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2. Барселона, Іспанія. У столиці Каталонії є все: красиві історичні будівлі, дивовижні сучасні споруди, чудові пляжі, приємні розваги на свіжому повітрі, смачна їжа, відмінні бари і ресторани... і натовпи туристів. Очікується, що це іспанське місто буде дуже завантаженим цього літа, і місцева влада вже скаржиться на туристів, особливо пасажирів круїзних суден.

3. Амальфітанське узбережжя, Італія. Узбережжя Амальфі чудове: вражаючі краєвиди на узбережжя та чарівні міста роблять його місцем мрії, але воно дуже перевантажене. Перлиною узбережжя є рибальське село Позітано, яке зі схилів гір у вигляді терас спускається до моря.

4. Венеція, Італія. Незважаючи на те, що в минулому році влада Венеції ввела плату за в'їзд в місто для туристів, щоб уникнути надмірного туризму та підтримати економіку, це знакове місце, ймовірно, все одно буде дуже людним цього літа. Мандрівники можуть вибрати інші альтернативи в Європі, такі як Мальта або Авейру в Португалії, де вони також побачать прекрасні гондоли та канали.

5. Гаваї, США. Багато мандрівників вважають Гаваї раєм Сполучених Штатів. Вражаючі пляжі, дивовижна природа і розваги роблять його ідеальним місцем для літнього відпочинку. Цього літа Hawaiian Airlines додала більше маршрутів з великих міст США, оскільки популярність цього напрямку продовжує зростати. Але мандрівники повинні знати, що через велике скупчення людей і роздуми про способи захисту навколишнього середовища тут діють нові правила: вхід до багатьох з популярних локації може бути платним або обмеженим за кількістю відвідувачів.

6. Стамбул, Туреччина. Згідно з недавнім дослідженням найкращих європейських міст для американських мандрівників цього літа, це місто продемонструвало збільшення кількості бронювань на 183% в цьому році в порівнянні з минулим роком. Очікується, що Туреччина буде більш завантаженою, ніж будь-коли, і Стамбул буде в центрі уваги, оскільки це місце номер один для іноземних відвідувачів.

7. Кіото і Токіо, Японія. Мандрівники злітаються в Японію в цьому році, як бджоли на мед. Її цікава культура, красиві пейзажі, смачна їжа і вражаючі будівлі, храми і пам'ятники привертають увагу багатьох мандрівників. Не дарма ж Японію не так давно визнали найкрасивішою країною світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найбюджетніші європейські міста для Сіті-брейку в 2023 році. Серед інших, в список потрапили Прага, Афіни, Бухарест і Толедо.

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