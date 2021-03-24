Польоти з Києва в Даламан стартують з 30 Квітня з частотою два рази на тиждень.

Дочірній лоукостер Turkish Airlines - AnadoluJet в сезон літньої навігації відкриє регулярні рейси з Києва та Одеси в Даламан.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Польоти з Києва в Даламан стартують з 30 квітня з частотою два рази на тиждень. Літак вилітатиме з Даламана до Києва четверга та щонеділі о 23: 00. Вильоти з Києва заплановані понеділка та щоп'ятниці о 02:20.

Вартість авіаквитків Київ-Даламан починається від $222 в обидва боки з урахуванням перевезення ручної поклажі 8 кг і багажу 20 кг.

Рейси Одеса-Даламан AnadoluJet запустить 2 травня також з частотою два рази на тиждень - четверга та щонеділі. Вильоти з Даламана до Одеси будуть виконуватися о 12:00. Зворотні вильоти з Одеси в Даламан заплановані на 14:55.

Авіаквитки Одеса-Даламан на рейси AnadoluJet продаються за ціною від $222 в обидва боки з урахуванням перевезення ручної поклажі 8 кг і багажу 20 кг.

AnadoluJet в Україні

Турецький лоукостер AnadoluJet, що є підрозділом одного з найбільших авіаперевізників світу Turkish Airlines, з 30 березня 2021 року вперше почне польоти в Україну.

AnadoluJet

AnadoluJet надає собою спрощений сервіс в порівнянні з материнською авіакомпанією. В Україну літатимуть Boeing 737-800 на 189-місць економ-класу. Бізнес-клас в літаку відсутній. Схожі авіалайнери використовує найбільший лоу-кост Європи Ryanair.

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Автор: Олена Коваленко