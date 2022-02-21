Вартість перельотів завжди визначається ринком, тобто кількістю пасажирів, попитом і пропозицією.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не очікує значного зростання цін на авіаквитки у зв'язку із можливим повномасштабним вторгненням Росії в Україну, що спричинило відкликання страховиками низки літаків з України та скасування рейсів кількома іноземними авіаперевізниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив генеральний директор компанії Євгеній Дихне.

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"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків. Проте вартість перельотів завжди визначається ринком, тобто кількістю пасажирів, попитом і пропозицією. Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде, на мій погляд. Принаймні, у нас у компанії така позиція", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, також міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу 21 лютого повідомив, що, незважаючи на інформаційну напругу через можливе повномасштабне вторгнення російських військ, Україна зберігає авіасполучення з усіма ключовими містами Європи.

Водночас представники українських авіакомпаній запевнили, що не будуть істотно змінювати плани своєї діяльності.

Нагадаємо, на фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якнайшвидше повернути літаки на територію Європейського Союзу.

13 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній. Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.