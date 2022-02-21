Інформація про можливе повномасштабне вторгнення російських військ не впливає на плани польотів, зазначили керівники українських авіаперевізників.

Українські авіакомпанії, незважаючи на інформаційну напругу через можливе повномасштабне вторгнення російських військ, не будуть істотно змінювати плани своєї діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили під час спільного брифінгу.

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CEO авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне сказав, що ніяких додаткових рейсів МАУ на сьогоднішній день не планує.

"Ми збільшили ємності на тих рейсах, які виконувалися на флоті меншої ємності. На сьогоднішній день наша спільна робота з KLM для пересадки в Амстердам, з Air France в Парижі. Туди щодня літають наші рейси, пасажири забезпечені стикуванням між двома компаніями для можливості виконувати по всій Європі перельоти", – зазначив він.

За словами Дихне, компанія також виконує рейси в Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнаку, Мілан.

"Європейські напрямки досить добре забезпечені сьогоднішніми нашими перельотами... Сьогодні попит на ринку забезпечений нашими рейсами. Ми не бачимо серйозної загрози, що попит не буде забезпечений", – додав він.

Як зазначив керівник авіакомпанії Windrose Airlines Володимир Каменчук, ситуація на внутрішніх перевезеннях є стабільною.

"Як це не дивно, незважаючи на низький сезон, завантаження на внутрішніх рейсах збільшилася. Кількість рейсів ми не зменшуємо. Все виконується за розкладом. Я сподіваюся, що так буде і далі", – сказав він.

Каменчук також розповів, що компанія до літа не планує збільшувати кількість міжнародних рейсів.

Керівник SkyUp Дмитро Сероухов повідомив, що авіакомпанія поки не планує здійснювати додаткові рейси.

"Ми виконуємо ту програму, яка була заявлена. Ми виконуємо її без змін згідно з розкладом", – сказав він.

Генеральний директор "Азур Ейр Україна" Карен Антонов також запевнив, що компанія не бачить великих проблем, які на сьогодні можуть перешкодити виконувати рейси в/з України.

"Ніяких змін в плані туристичного сезону в такі країни, як Єгипет і Туреччина ми не бачимо. А бачимо навіть десь збільшення попиту цими маршрутами", – сказав він.

Керівник Bees Airline Євген Хайнацький, у свою чергу, додав, що авіакомпанія була чи не єдиною, яка змушена була повернути літаки на тимчасове перебування до Франції. Але це не скасовує зобов'язань перед пасажирами – авіакомпанія зупинятися не збирається і планує виконувати рейси.

"Ми виконуємо всі рейси з нашими партнерами – перевізниками. На жаль, розклад має бути змінено, тому що немає вільних літаків у інших авіакомпаній за тим розкладом, за яким наші рейси планувалися. Однак ці зміни незначні, й ми попереджаємо не день-в-день, а завчасно. Треба дивитися зміни аеропорту. На жаль, ми частину рейсів з аеропорту імені Сікорського виконуємо з аеропорту "Бориспіль" і навпаки", – пояснив він.

За його словами, Міністерство інфраструктури веде переговори з авіакомпаніями щодо якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрутах, де іноземні авіакомпанії вирішили скасувати рейси.

Як повідомляв УНІАН, також міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу 21 лютого повідомив, що, незважаючи на інформаційну напругу через можливе повномасштабне вторгнення російських військ, Україна зберігає авіасполучення з усіма ключовими містами Європи.

Нагадаємо, на тлі заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якнайшвидше повернути літаки на територію Європейського Союзу.

13 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення 16,6 млрд грн на забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній. Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для забезпечення безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання Міністерства.