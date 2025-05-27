Замість машин місцеві жителі використовують ослів, а водні таксі також є основним видом транспорту.

Приголомшливий грецький острів є зоною, вільною від автомобілів, а це означає, що розкішні краєвиди погойдуваних рибальських човнів, побілених будинків і лабіринту чарівних провулків можна оглянути пішки, на човні або навіть верхи на коні.

Як пише Daily Express, грецький острів Гідра розташований менш ніж за дві години їзди на південь від Афін на поромі, що робить його зручним місцем для одноденної поїздки далеко від жвавих вулиць грецької столиці.

"Але саме відсутність автомобілів на Гідрі дійсно виділила цей приголомшливий острів на карті. Рішення було ухвалено відповідно до президентського указу 1950-х років, спрямованого на збереження його унікального архітектурного вигляду поряд із традиційним способом життя. Результат? Тихий рай, візуально привабливий своєю чарівністю і безтурботністю", - йдеться у статті.

Відео дня

Зазначається, що круті вузькі вулички острова роблять автомобілі абсолютно непрактичними, коли справа доходить до навігації. Замість цього місцеві жителі використовують ослів, а водні таксі також є основним видом транспорту.

При цьому на мальовничому грецькому острові, що входить до групи островів Саронічного моря, є значно більше, ніж просто зони, вільні від автомобілів, наприклад, вишукана архітектура та неокласичні кам'яні особняки, що красиво підносяться над портом острова.

Квінтесенція грецьких побілених будинків розкидана всюди, привабливо спіралеподібно відходячи від набережної. А незвичайний зв'язок острова зі співаком Леонардом Коеном також додає йому унікальності й таємничості.

Цікаво, що Коен відвідав Гідру в 1960-х роках і був настільки вражений її поетичною красою, що купив будинок на острові, який, своєю чергою, віддав данину поваги легендарному митцю, поставивши лавку, присвячену йому.

Коен вирішив прожити на острові кілька років і навіть написав "Птаха на дроті", який, як кажуть, був натхненний Гідрою, а американський романіст Генрі Міллер описав це грецьке місце як "втілення бездоганної анархії". Температура на Гідрі в червні в середньому становить 29,5 градусів, а клімат зазвичай теплий і сонячний, пропонуючи безліч захопливих занять, включно з дослідженням мальовничих пляжів, походами, сноркелінгом і дайвінгом.

"Що стосується місць, які обов'язково потрібно відвідати під час відвідування Гідри, унікальні враження можна отримати на горі Ерос, на пляжі Святого Миколая і в монастирі Профітіс Іліас, а також в особняку Лазаря Кундуріотіса і монастирі Комісеос Теотоку", - пишуть експерти.

Новини туризму

Греція - дуже популярний туристичний напрямок серед відпочивальників з усіх куточків Європи і тому деякі з приголомшливих грецьких островів дещо переповнені.

Найкращими прикладами є Міконос і Родос, але все ще є місця, де люди можуть отримати заслужений відпочинок, не пробираючись крізь армію туристів. Одним із них є Андрос - чарівний острів у найпівнічнішій частині групи Кікладських островів, який часто називають одним із найбільш охоронюваних секретів Греції.

Вас також можуть зацікавити новини: