Загадкову країну в Центральній Америці визнали найкращим місцем для соло-туристок у 2026 році

Загалом до рейтингу увійшли півтора десятка напрямків по всьому світу.

Коста-Ріку назвали найкращою країною у 2026 році для жінок-туристок, які подорожують самостійно.

До такого висновку дійшла команда Time Out, опитавши місцевих експертів і ретельно проаналізувавши кожен напрямок.

"Коста-Ріка, відома своїми великими тропічними лісами, райськими пляжами та різноманітною дикою природою (мова йде про майже 5% видів тварин у світі), має бути в полі зору будь-якого мандрівника-одинака, захопленого природою. Це невелика, але могутня країна, яка чудово підійде як молодим дослідникам, що прагнуть слідувати протореними туристичними маршрутами, так і більш досвідченим мандрівникам, які бажають вирушити в дику природу", – зазначила британська авторка видання Лів Лефтвіч.

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При цьому вона зазначає, що на відміну від галасливого тихоокеанського узбережжя, карибська частина країни має невимушену чарівність: пальмові узбережжя, густі хмарні ліси, яскраві коралові рифи і, звісно ж, багатство тварин (лінивці, ревуни, ігуани та тукани – це лише деякі з істот, яких їй вдалося побачити під час своєї останньої поїздки до Коста-Ріки).

15 найкращих країн світу для жінок-туристок у 2026 році

Всього до рейтингу потрапили півтора десятка напрямків по всьому світу. При цьому експерти також визначили тип туристів, яким підійде кожен із них.

Коста-Ріка: для любителів активного відпочинку. Франція: для романтизації життя. Філіппіни: для пляжного відпочинку та подорожей островами. Англія: для ексцентричного відпочинку. Швеція: для безтурботного способу життя. Японія: для починаючих мандрівників-одинаків. Греція: для шанувальників мюзиклу Mamma Mia. Нова Зеландія: для неперевершеного розмаїття. Ірландія: для насолоди зеленню. В'єтнам: для дослідження протоптаних стежок і чудової їжі. Португалія: для пошуку друзів-однодумців. Чехія: для першої самостійної подорожі. Гватемала: для бюджетного відпочинку. Австралія: для любителів чіткого планування на відпочинку. Шрі-Ланка: для більш тривалих сольних поїздок.

Поради соло-туристкам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, досвідчена соло-туристка Ешлі Пробст поділилася шістьма хитрощами, завдяки яким їй вдається залишатися в безпеці, знаходити спілкування та зберігати розсудливість у подорожах.

У свою чергу досвідчена соло-туристка Моніка Роамс поділилася трьома геніальними лайфхаками, як жінкам на відпочинку відлякувати небажаних залицяльників.

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