Загадкову країну в Центральній Америці визнали найкращим місцем для соло-туристок у 2026 році

Коста-Ріку назвали найкращою країною у 2026 році для жінок-туристок, які подорожують самостійно.
До такого висновку дійшла команда Time Out, опитавши місцевих експертів і ретельно проаналізувавши кожен напрямок.
"Коста-Ріка, відома своїми великими тропічними лісами, райськими пляжами та різноманітною дикою природою (мова йде про майже 5% видів тварин у світі), має бути в полі зору будь-якого мандрівника-одинака, захопленого природою. Це невелика, але могутня країна, яка чудово підійде як молодим дослідникам, що прагнуть слідувати протореними туристичними маршрутами, так і більш досвідченим мандрівникам, які бажають вирушити в дику природу", – зазначила британська авторка видання Лів Лефтвіч.
При цьому вона зазначає, що на відміну від галасливого тихоокеанського узбережжя, карибська частина країни має невимушену чарівність: пальмові узбережжя, густі хмарні ліси, яскраві коралові рифи і, звісно ж, багатство тварин (лінивці, ревуни, ігуани та тукани – це лише деякі з істот, яких їй вдалося побачити під час своєї останньої поїздки до Коста-Ріки).
15 найкращих країн світу для жінок-туристок у 2026 році
Всього до рейтингу потрапили півтора десятка напрямків по всьому світу. При цьому експерти також визначили тип туристів, яким підійде кожен із них.
- Коста-Ріка: для любителів активного відпочинку.
- Франція: для романтизації життя.
- Філіппіни: для пляжного відпочинку та подорожей островами.
- Англія: для ексцентричного відпочинку.
- Швеція: для безтурботного способу життя.
- Японія: для починаючих мандрівників-одинаків.
- Греція: для шанувальників мюзиклу Mamma Mia.
- Нова Зеландія: для неперевершеного розмаїття.
- Ірландія: для насолоди зеленню.
- В'єтнам: для дослідження протоптаних стежок і чудової їжі.
- Португалія: для пошуку друзів-однодумців.
- Чехія: для першої самостійної подорожі.
- Гватемала: для бюджетного відпочинку.
- Австралія: для любителів чіткого планування на відпочинку.
- Шрі-Ланка: для більш тривалих сольних поїздок.
Поради соло-туристкам
Як повідомляв УНІАН.Туризм, досвідчена соло-туристка Ешлі Пробст поділилася шістьма хитрощами, завдяки яким їй вдається залишатися в безпеці, знаходити спілкування та зберігати розсудливість у подорожах.
У свою чергу досвідчена соло-туристка Моніка Роамс поділилася трьома геніальними лайфхаками, як жінкам на відпочинку відлякувати небажаних залицяльників.
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