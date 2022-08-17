Очолив рейтинг туристичних веселощів острів Балі в Індонезії.

Експерти визначили туристичні напрямки, куди найкраще їхати за веселим відпочинком.

Про це пише The Sun.

Відзначається, що всього при складанні рейтингу враховувалися дев'ять різноманітних критеріїв, серед яких показники злочинності, безпеки, рівень забруднення і місце в рейтингу щастя, а також кількість одноденних поїздок, СПА і вартість пива в закладах або на туристичних локаціях.

В результаті перше місце зайняв острів Балі в Індонезії, отримавши 73,7 балів зі 100 завдяки низькому рівню злочинності, а також більш ніж 200 СПА-центрам і 140 пропозиціям для активного відпочинку. Пиво на пляжі тут коштує близько 3 доларів США.

Далі в списку слідують американські Лас-Вегас і Новий Орлеан (обидва отримали по 67,1 бали зі 100).

Серед європейських напрямків найвеселішим місцем стала іспанська Барселона, яка отримала 66,6 балів зі 100 і посіла четверту позицію.

За показником дешевизни пива перше місце посіла угорська столиця Будапешт, де цей пінний напій коштує в середньому від 1,8 доларів США. Також дешевим виявилося пиво в португальському Порту – близько 2,1 доларів США.

Найбезпечнішим напрямком виявився Дубай в ОАЕ.

Топ-10 найвеселіших туристичних напрямків у світі:

1. Балі (Індонезія) – 73,7

2. Лас-Вегас (США) – 67,1

3. Новий Орлеан (США) – 67,1

4. Барселона (Іспанія) – 66,6

5. Амстердам (Нідерланди) – 64,6

6. Будапешт (Будапешт) – 61,5

7. Ванкувер (Канада) – 59,5

8. Сан-Франциско (США) – 58,5

9. Дубай (ОАЕ) – 56,3

10. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – 55,9

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів.