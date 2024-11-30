Людям заборонено відвідувати цей острів - задля їхньої ж безпеки.

Острів Кеймада-Гранде біля узбережжя Бразилії настільки небезпечний, що човни плавають навколо нього, щоб не дати людям вийти на берег, а солдати та вчені - єдині люди, яким дозволено ступати на нього. Про це пише Express.

Зазначається, що острів знаходиться приблизно в 33 км від узбережжя Бразилії і відомий, як "Зміїний острів": тут живуть тисячі отруйних змій, у тому числі вид дуже отруйної гадюки, яка більше ніде на планеті не зустрічається.

Смертоносна золота списоголова змія має швидкодіючу отруту, яка викликає низку жахливих симптомів. До 4000 з них живе на Кеймада-Гранде, який вважається одним з найнебезпечніших островів на Землі. Його отрута викликає ниркову недостатність, внутрішні кровотечі та загибель живих тканин. Це може вбити менш ніж за годину.

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"Цілком можливо, що їхня отрута стала настільки смертоносною, тому що на острові не живуть ссавці, тож зміям потрібна була отрута, щоб швидко вбити птахів, перш ніж вони мали можливість полетіти", - йдеться у статті.

Автори вказують, що військово-морські сили Бразилії не допускають на острів нікого, крім членів наукових експедицій. Оскільки золота списоголова змія дуже рідкісна, її отрута цінується на чорному ринку, тож вони можуть стати жертвою контрабандистів і браконьєрів, готових ризикувати своїм життям.

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Водночас, серед міст світу опитані туристи найбільше хотіли б побувати в Токіо (Японія), а Європи – в Мадриді (Іспанія).

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