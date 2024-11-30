У лідерах рейтингу опинилися Австралія та Італія.

Австралію визнали найбажанішою країною світу серед туристів для відвідування у 2025 році, тоді як у Європі мандрівників найбільше цікавить Італія. Причому остання і без цього вже не справляється з потоками туристів.

Щоб визначити переможців рейтингу, журнал про подорожі Wanderlust опитав 168 тисяч мандрівників з усього світу.

Як зазначають автори дослідження, втретє за чотири роки читачі проголосували за Австралію як за найбажанішу країну у світі. Водночас вони вказали на різке зростання за останні роки кількості доступних культурних турів і заходів, організованих аборигенами.

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"Вони відкрили нові способи побачити цю стародавню землю, від вивчення коріння таких знакових міст, як Сідней, до занурення в червону пустелю Північної території та її 65 000-річної культури. Мандрівники також дедалі частіше відкривають для себе найвіддаленіші куточки Австралії, вирушаючи на захід, щоб знайти китових акул, черепах і мант рифа Нінгалу, або збігаючи на наповнений дикою природою острів Кенгуру або Тасманію, де можна зустріти знакових істот, які бродять у їхньому природному місці існування", – ідеться у звіті.

10 найбажаніших серед туристів країн у світі

Австралія Канада Японія США Нова Зеландія Коста-Ріка Південна Африка Бразилія Південна Корея Перу

Тим часом, батьківщина стародавніх скарбів і знаменитої кухні Італія була названа читачами Wanderlust найбажанішою країною в Європі.

"Хоча такі знамениті місця, як Флоренція, Венеція і узбережжя Амальфі, можуть приваблювати натовпи, справжня чарівність Італії полягає в її менш відвідуваних об'єктах і містах, занесених до списку ЮНЕСКО", – зазначають автори дослідження.

Зокрема, вони радять звернути увагу на такі міста, як Болонья з її історичним університетом і знаменитою пастою, і Трієст з його австро-угорським колоритом, а також регіон Апулія, щоб подивитися на традиційні хати трулло, і печерне місто Матера в регіоні Базилікате на півдні країни.

10 найбажаніших серед туристів країн у Європі

Італія Хорватія Франція Іспанія Греція Німеччина Туреччина Австрія Ісландія Португалія

Водночас, серед міст світу опитані туристи найбільше хотіли б побувати в Токіо (Японія), а Європи – в Мадриді (Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали 15 місць на планеті, куди не варто їхати у 2025 році.

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