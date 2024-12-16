Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск семи нових рейсів із двох сусідніх з Україною країн, зокрема з Молдови, куди перевізник вирішив повернутися з 16 грудня 2024 року.
Як повідомляється на сайті авіакомпанії, зокрема, з липня 2025 року з аеропорту Кишинева її літаки літатимуть ще в три міста:
- Барселона (Іспанія)
- Ларнака (Кіпр)
- Вроцлав (Польща)
Крім цього, зі столиці Молдови Wizz Air вже літає за такими напрямками, як: Абу-Дабі (ОАЕ), Брюссель (Бельгія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Відень (Австрія), Лондон (Велика Британія), Париж (Франція), а також Варшава, Катовіце (обидва – Польща), Берлін, Дортмунд, Меммінген і Нюрнберг (усі чотири – Німеччина), а також Болонья, Венеція, Верона, Мілан, Рим (усі п'ять – Італія).
Крім того, з червня 2025 року лоукостер запускає чотири рейси з румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи:
- Барі (Італія)
- Мадрид (Іспанія)
- Меммінген (Німеччина)
- Дортмунд (Німеччина)
Крім цього, Wizz Air також літає з таких аеропортів Румунії, як: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сібіу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тімішоара і Ясси.
Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення польотів. Однак поки в Україні неможливо запустити цивільні авіарейси через російський ракетно-дроновий терор, базуватися перевізник буде в аеропорту Кишинева (Молдова).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Бос Ryanair хоче, щоб аеропорти обмежили продаж алкоголю пасажирам перед рейсами
- Безлімітні перельоти повертаються: бюджетна авіакомпанія знову продає проїзні
- Названо найкращі та найгірші авіакомпанії світу у 2024 році: де опинилися Wizz Air і Ryanair
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.