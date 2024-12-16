Українці зможуть скористатися новими рейсами з аеропортів міст Кишинів і Крайова.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск семи нових рейсів із двох сусідніх з Україною країн, зокрема з Молдови, куди перевізник вирішив повернутися з 16 грудня 2024 року.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, зокрема, з липня 2025 року з аеропорту Кишинева її літаки літатимуть ще в три міста:

Барселона (Іспанія)

Ларнака (Кіпр)

Вроцлав (Польща)

Крім цього, зі столиці Молдови Wizz Air вже літає за такими напрямками, як: Абу-Дабі (ОАЕ), Брюссель (Бельгія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Відень (Австрія), Лондон (Велика Британія), Париж (Франція), а також Варшава, Катовіце (обидва – Польща), Берлін, Дортмунд, Меммінген і Нюрнберг (усі чотири – Німеччина), а також Болонья, Венеція, Верона, Мілан, Рим (усі п'ять – Італія).

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Крім того, з червня 2025 року лоукостер запускає чотири рейси з румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи:

Барі (Італія)

Мадрид (Іспанія)

Меммінген (Німеччина)

Дортмунд (Німеччина)

Крім цього, Wizz Air також літає з таких аеропортів Румунії, як: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сібіу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тімішоара і Ясси.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення польотів. Однак поки в Україні неможливо запустити цивільні авіарейси через російський ракетно-дроновий терор, базуватися перевізник буде в аеропорту Кишинева (Молдова).

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