Популярний лоукостер Wizz Air заявив про повернення бази до Кишинева з 16 грудня. При цьому маршрутну мережу збільшать удвічі.
Видання Avia News пише, що компанія наразі літає з Кишинева до Абу-Дабі, Будапешта, Мілана, Венеції, Відня, Рима, Лондона і Варшави.
Авіакомпанія планує забронювати Airbus A320, після чого запустить рейси до Берліна, Болоньї, Брюсселя, Дортмунда, Меммінгена, Парижа, Верони і Нюрнберга.
При цьому зазначено, що повністю новим буде тільки рейс Кишинів-Нюрнберг, адже решту маршрутів авіакомпанія вже використовувала.
Зазначається, що Wizz Air продає авіаквитки на рейси з Молдови від 25 євро в один бік з урахуванням невеликої ручної поклажі.
Проїзний від Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air запустив послугу All You Can Fly - 12-місячне членство, що дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів. Авіаперевізник заявляє, що це перша в історії пропозиція такого роду в Європі.
Вартість підписки - 599 євро. Послуга поширюватиметься на рейси авіакомпанії, які виконуватимуться з 25 вересня.
У тариф входить тільки один предмет ручної поклажі (40 x 30 x 20 см), за решту багажу доведеться доплатити.