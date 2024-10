Зазначається, що повністю новим буде тільки рейс Кишинів-Нюрнберг.

Популярний лоукостер Wizz Air заявив про повернення бази до Кишинева з 16 грудня. При цьому маршрутну мережу збільшать удвічі.

Видання Avia News пише, що компанія наразі літає з Кишинева до Абу-Дабі, Будапешта, Мілана, Венеції, Відня, Рима, Лондона і Варшави.

Авіакомпанія планує забронювати Airbus A320, після чого запустить рейси до Берліна, Болоньї, Брюсселя, Дортмунда, Меммінгена, Парижа, Верони і Нюрнберга.

При цьому зазначено, що повністю новим буде тільки рейс Кишинів-Нюрнберг, адже решту маршрутів авіакомпанія вже використовувала.

Зазначається, що Wizz Air продає авіаквитки на рейси з Молдови від 25 євро в один бік з урахуванням невеликої ручної поклажі.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив послугу All You Can Fly - 12-місячне членство, що дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів. Авіаперевізник заявляє, що це перша в історії пропозиція такого роду в Європі.

Вартість підписки - 599 євро. Послуга поширюватиметься на рейси авіакомпанії, які виконуватимуться з 25 вересня.

У тариф входить тільки один предмет ручної поклажі (40 x 30 x 20 см), за решту багажу доведеться доплатити.

