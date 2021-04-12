У березні авіакомпанія SkyUp перевезла понад 127 тисяч пасажирів.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в березні цього року виконала 708 пасажирських рейсів (536 чартерних і 172 регулярних), що на 300 рейсів більше, ніж у лютому цього ж року.

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Про це повідомила прес-служба перевізника.

Відзначається, що компанія перевезла 127 тис. 661 пасажира, з них чартерними рейсами – 100 тис. 485, а регулярними – 27 тис. 176.

Крім цього, SkyUp в березні транспортував пасажирськими рейсами 83 тис. 855 кг вантажу.

Прес-служба підкреслила, що на сьогодні SkyUp працює на рівні 50-60% своїх операційних можливостей, що відповідає масштабам початку 2020 року.

"Надалі ми продовжимо збільшувати мережу польотів у міру того, як будуть відкриватися кордони", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія SkyUp Airlines в 2020 році перевезла 1,25 млн пасажирів, виконавши 8745 рейсів.

Плани SkyUp на літо 2021 року

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець