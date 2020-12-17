У період з січня по жовтень туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів, що призвело до втрати $935 млрд експортної виручки від міжнародного туризму.

Збитки туристичної галузі через скорочення числа поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу за перші десять місяців 2020 року склали $935 млрд.

Читайте такожКількість іноземних туристів в Україні у 2020 році через COVID-19 скоротилася майже в чотири разиПро це повідомила Всесвітня туристська організація ООН (UNWTO). За її даними, туризм повертається на рівень 1990 року.

«У період з січня по жовтень туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Це призвело до втрати $935 млрд експортної виручки від міжнародного туризму», - повідомляється на сайті UNWTO, передає kommersant.

За даними організації, число міжнародних мандрівників за підсумками року скоротиться на 70-75%. «У цьому випадку світовий туризм повернеться до рівня 30— річної давності зі зменшенням числа прибуттів на 1 млрд і втратою приблизно $1,1 трлн», - сказано в повідомленні. Число поїздок в Азіатсько-Тихоокеанський регіон за перші десять місяців цього року скоротилося на 82%, на Близький Схід — на 73%, в Африку — на 69%, в Європу і Америку — на 68%.

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Автор: УНІАН