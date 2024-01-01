З червня 2024 року у Венеції введуть обмеження на кількість людей в туристичних групах і заборонять гучномовці.

Італійська Венеція, яка вже з квітня 2024 року почне брати з туристів плату за вхід в місто, вирішила ввести додаткові обмеження для приїжджих.

Як пише The Associated Press з посиланням на заяву міської влади, починаючи з червня 2024 року туристичні групи будуть обмежені до 25 осіб, що становить приблизно половину місткості туристичного автобуса. Крім того, на вулицях міста буде заборонено використання гучномовців.

Міська влада запевняє, що нова політика спрямована на поліпшення умов пересування груп через історичний центр Венеції, а також через часто відвідувані острови Мурано, Бурано і Торчелло.

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Як Венеція бореться з надмірним туризмом

Венеція вже давно є одним з найпопулярніших серед туристів міст світу, що створює незручності як самим гостям, які змушені стояти у величезних чергах і товпитися на популярних локаціях, так і місцевим жителям, які вже давно забули, що таке спокійне життя. В результаті протягом ось уже декількох років місцева влада активно борється з надмірним туризмом, вводячи все нові й нові обмеження.

Звісно, найгучнішим з них стало введення плати за в'їзд для туристів з весни 2024 року. Як це буде діяти, читайте за посиланням.

Але це далеко не єдине обмеження для туристів, що діє у Венеції. Наприклад, з серпня 2021 року круїзним лайнерам заборонили заходити в центр Венеції. Це не тільки скоротило кількість туристів одного дня в місті, а й суттєво покращило екологічну ситуацію.

Крім того, у Венеції введено ліміт на кількість осіб, які можуть сідати в гондолу. Також людям заборонено переміщатися човном під час його руху – в іншому випадку він може перевернутися.

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