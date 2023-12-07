Намагаючись зробити гарне фото, туристи розгойдали гондолу – в результаті вона перекинулася.

У Венеції, де вже з наступного року введуть плату на вхід до міста, група туристів випала за борт гондоли через власну дурість.

Як пише The Independent з посиланням на місцеві ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр просив пасажирів залишатися на своїх місцях і припинити фотографувати, проте ці прохання були проігноровані. В результаті човен перекинувся разом з усіма, хто був на борту – встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, неслухняні пасажири спровокували порушення рівноваги її центру ваги.

При цьому на кадрах, опублікованих користувачем @ienaridens69 в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт перевернутої гондоли або пливуть до човнів, що проходять повз.

Варто відзначити, що користувачі не скупилися на уїдливі коментарі під відео.

"Це те, що відбувається, коли ви не можете слідувати простим інструкціям", – написав один користувач. "Їм сказали, що робити... вони ігнорували правила... Насолоджуйтеся мокрістю", – написав інший.

Як повідомляв УНІАН, селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі туристів на відпочинку – заради ефектного фото багато людей готові чинити необдумані речі, часто ризикуючи життям.

При цьому в світі існує чимало місць, де робити селфі заборонено. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.