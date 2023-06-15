Круїзні лайнери в Європі в 2022 році викинули в атмосферу більше шкідливих газів, ніж 1 мільярд автомобілів.

Круїзні лайнери у 2022 році викинули в атмосферу Європи більш ніж в чотири рази більше сірки, ніж всі автомобілі континенту – незважаючи на неодноразові обіцянки галузі перейти до більш екологічної моделі роботи.

Дослідження компанії Transport & Environment показало, що 218 круїзних суден, що плавали в Європі в минулому році, викинули в атмосферу 509 тонн оксидів сірки. Це майже на 50 тонн більше в порівнянні з допандемічним рівнем в 465 тонн, пише The Independent.

Автори дослідження констатують, що хоча введене ООН в 2020 році обмеження на вміст сірки в судовому паливі скоротило викиди з розрахунку на один круїзний лайнер, додавання нових суден до існуючого флоту призвело до збільшення загальних викидів. І це з урахуванням того, що кількість круїзних пасажирів ще не досягла допандемічного рівня.

Найбільш забрудненим портом Європи за підсумками минулого року визнали іспанську Барселону, за нею йдуть італійський порт Чівітавеккья, розташований недалеко від Риму, і афінський порт Пірей в Греції.

Примітно, що Венеція – найбільш забруднений круїзними суднами порт в 2019 році – опустилася аж на 41-е місце в списку після того, як в 2021 році була введена заборона на захід в порт міста великих круїзних суден. Це призвело до 80-відсоткового зниження викидів оксиду сірки.

Поряд з Венецією також наклали обмеження на великі круїзні судна такі європейські портові міста, як Санторіні, Пальма-де-Майорка і Дубровник. Мер Барселони раніше також закликав регіональний уряд обмежити кількість суден, яким буде дозволено заходити в порт міста.

"Пандемія дала деякий перепочинок портовим містам, але тепер вона дійсно закінчилася. Круїзи повернулися, і туристичні пункти, такі як Барселона та Афіни, знову задихаються від токсичного забруднення повітря круїзними суднами. Венеція показала, що боротися із забрудненням повітря круїзними суднами можна, але заборони – не єдиний спосіб. Порти можуть значно знизити рівень забруднення, змусивши судна підключатися до електрики в порту замість того, щоб запускати свої двигуни, таким чином, підтримуючи використання палива з нульовим рівнем викидів", – зазначила Констанс Дейкстра з Transport & Environment.

Боротьба зі шкідливими викидами в атмосферу

В останні роки в Європі активно ведеться робота зі скорочення викидів в атмосферу авіаційним транспортом. Крім посилення вимог до повітряних суден, багато європейських країн намагаються популяризувати залізничний транспорт як альтернативу авіаційному.

Так, раніше в Європі анонсували плани запустити потужну мережу нічних поїздів, що складатиметься з 40 міжнародних ліній далекого прямування. До 2030 року вона повинна з'єднати понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.

Водночас, у Франції частково заборонили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати на поїзді за 2,5 години. Аналогічну систему планують ввести в Іспанії.

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