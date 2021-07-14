Нові правила покликані захистити від забруднення центр Венеції, її екосистему й історичні будівлі.

Влада Італії заборонили круїзним лайнерам заходити у центр Венеції. Відповідний закон затвердив уряд країни. Обмеження набуде чинності з 1 серпня.

Обмеження зачепить тільки великі кораблі, габарити яких перевищують допустиму межу за одним з наступних критеріїв: або з водотоннажністю більше 25 тонн, або довжиною понад 180 м, або висотою понад 35 м.

Відтепер їм доведеться причалювати у промисловому порту після того, як він буде переобладнаний, а доти великі круїзні судна не зможуть відвідувати Венецію.

У той же час судна місткістю близько 200 пасажирів надалі зможуть заходити у центральні водні канали.

Нові правила покликані захистити від забруднення центр Венеції, її екосистему й історичні будівлі. Нововведення схвалили після багаторічних протестів з боку громадськості. Позитивно його оцінила і Міжнародна асоціація круїзних ліній, назвавши новий закон "великим кроком вперед".

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Минулого місяця ЮНЕСКО закликала Рим виключити центр Венеції з маршрутів великих морських суден, пообіцявши у іншому випадку надати Венеції статус об’єкту всесвітньої спадщини, якому загрожує зникнення, передає радіо Свобода з посиланням на La Repubblica.

Є чимало й тих, хто не згоден з цим обмеженням. Мова йде, перш за все, про туристичні компанії та інші бізнеси, чий дохід залежить від круїзної індустрії. Для них нова заборона стане ще одним серйозним ударом по їхніх доходах після пандемії коронавірусу.

Туристи у Венеції

Венецію щорічно відвідує близько 20 млн туристів і понад 600 круїзних лайнерів. Основу громадського транспорту в місті поряд з автобусами становлять річкові трамваї, а також діють понад 400 гондольєрів. Морський порт Венеції складається з 26 вантажних і восьми пасажирських терміналів.

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Автор: Ірина Погоріла