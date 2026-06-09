Wizz Air випередить Ryanair: коли в літаках лоукосту з'явиться інтернет

У Wizz Air додали, що інтернет буде доступний незалежно від маршруту польоту.

З наступного року одна з найбільших бюджетних авіакомпаній Європи Wizz Air вперше почне надавати Wi-Fi доступ до інтернету в літаках.

Провайдером послуги стане Starlink винахідника та підприємця Ілона Маска, пише Avianews. Повідомляється, що авіакомпанія має намір надавати доступ до інтернету на всіх своїх літаках нового покоління. До цього списку входять Airbus A321neo та A320neo, які становлять 75% флоту лоукосту.

У Wizz Air додали, що інтернет буде доступний незалежно від маршруту польоту.

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Однак лоукост не уточнив, на яких умовах буде надаватися послуга. Видання зазначило, що це може бути безкоштовна опція, окрема платна послуга або бонус до пріоритетної посадки чи іншої існуючої послуги.

Примітно, що авіакомпанії, які вже надають інтернет у своїх літаках за допомогою Starlink, надають послугу безкоштовно. Пасажири можуть підключатися до мережі відразу, навіть без авторизації або реєстрації в програмі лояльності.

У разі успішної реалізації проєкту Wizz Air стане першою великою бюджетною авіакомпанією Європи, яка почне надавати доступ до інтернету в літаках.

Видання додало, що на ринку Європи підхід Wizz Air і Ryanair до надання базових послуг практично ідентичний. Однак у питанні інтернету шляхи лоукостів розійшлися.

Керівництво Ryanair допускало запуск безкоштовного інтернету в авіалайнерах у перспективі 3-5 років. Авіакомпанія веде переговори про запуск послуги з трьома провайдерами: Starlink, Amazon Web Services і Vodafone.

Ключова вимога Ryanair – подальший розвиток технологій, щоб антени можна було встановлювати всередині фюзеляжу і не псувати аеродинаміку літаків.

Інші новини авіакомпаній

Раніше повідомлялося, що флагманська авіакомпанія Фінляндії готується запустити нову послугу у своїх літаках. Зокрема, Finnair планує запустити інтернет на борту своїх літаків. Авіаперевізник веде переговори з проектами Starlink від SpaceX і Leo від Amazon про оснащення парку літаків бортовим Wi-Fi.

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