Пасажирів без навушників можуть висадити з літака: що відбувається

Експерти з етикету вважають, що підсилення правил дуже доречно.

Американська авіакомпанія United Airlines оновила правила для пасажирів, щоб вирішити поширену проблему під час перельотів - йдеться про людей, які дивляться відео або слухають музику без навушників, повідомляє Fox News.

Наприкінці лютого перевізник змінив свій договір перевезення (contract of carriage), чітко зазначивши, що пасажири зобов’язані використовувати навушники під час прослуховування будь-якого аудіо або перегляду відео на борту, заявила компанія у коментарі для Fox News Digital.

У компанії пояснили, що й раніше рекомендували клієнтам користуватися навушниками, а правила користування Wi-Fi на борту також містили відповідні нагадування.

Відео дня

"З розширенням використання Starlink настав слушний момент зробити це правило ще більш чітким і включити його до договору перевезення", – зазначили в авіакомпанії.

За порушення правила можуть відмовити у перевезенні

Нове положення з’явилося в розділі "відмова у перевезенні", де перелічені ситуації, коли авіакомпанія може відмовити пасажиру в посадці або висадити його з літака.

Згідно з оновленими правилами, пасажири, які відмовляються використовувати навушники під час відтворення аудіо чи відео, можуть бути зняті з рейсу.

Крім того, політика компанії передбачає, що мандрівники, які спричинили "будь-які збитки, пошкодження або витрати", можуть бути зобов’язані компенсувати їх авіакомпанії.

Експерти з етикету підтримали нововведення

Експертка з етикету з Флориди Jacqueline Whitmore схвально відгукнулася про нову політику.

В інтерв’ю телеканалу Fox 32 Chicago вона заявила, що такі правила давно були потрібні.

"Ми повинні брати з собою хороші манери щоразу, коли сідаємо в літак або вирушаємо в подорож", – сказала вона.

За її словами, порушниками часто стають батьки, які дозволяють дітям дивитися відео без навушників.

Оновлення правил викликало активне обговорення в інтернеті. Один користувач написав на Reddit, що часто літає рейсами United і ніколи не стикався з такою ситуацією, але його б дуже дратувало, якби хтось почав голосно вмикати відео в салоні.

Інші зазначили, що подібні порушення трапляються досить часто. Деякі користувачі також звернули увагу, що авіакомпанії й раніше могли реагувати на таку поведінку, але тепер правило офіційно прописане в договорі перевезення, що дає екіпажу більше можливостей для його виконання.

Навушники можна отримати безкоштовно

Пасажири, які не мають власних навушників, можуть попросити у бортпровідників просту дротову пару безкоштовно – про це повідомляється у системі розваг на борту United.

United Airlines стала першою великою авіакомпанією США, яка прямо прописала використання навушників у юридично обов’язковій угоді з пасажирами, хоча інші перевізники також закликають дотримуватися подібних правил поведінки.

Експертка Jacqueline Whitmore додала, що проблема існує вже давно: "Усе почалося ще багато років тому з мобільних телефонів".

На її думку, найімовірніше, спочатку бортпровідники робитимуть пасажирам попередження, а у випадку відмови виконувати правила їх можуть висадити з літака за участю Federal Aviation Administration.

Найгірші туристичні тренди 2025 року

Нагадаємо, видання про подорожі Fodor's зібрало найгірші туристичні тренди 2025 року. Серед них - пізніше прибуття в аеропорт, екстремальні одноденні поїздки, ризик потрапити в заручники та саме відмова від навушників - дедалі більше людей відмовляються від навушників під час перегляду відео, прослуховування музики або здійснення дзвінків у громадських місцях. Ця звичка дуже дратує адекватних людей. Тому в деяких містах вже почали штрафувати тих, хто розмовляє по телефону "на публіку".

Вас також можуть зацікавити новини: