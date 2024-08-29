Бабуся нібито дозволила пасажирам провчити однорічну онуку.

У Китаї дві пасажирки літака, який слідував з південно-західного міста Гуйян до Шанхая, замкнули у туалеті чужого малюка, який голосно плакав.

Як повідомляє ВВС, інцидент стався 24 серпня на борту літака Juneyao Airlines. Пасажирка Гоу Тінтін зняла на відео, як несе в туалет дівчинку. Вона пояснила це бажанням "допомогти" людям, які потерпали від її криків. Інша жінка сказала дитині, що вона зможе вийти з туалету, коли припинить плакати.

Пізніше авіакомпанія повідомила, що бабуся однорічної дівчинки дозволила пасажиркам "повчити дитину" у такий спосіб. У мережі Гоу дорікнули за брак співчуття та знущання над дитиною. Та у відповідь заявила, що деякі пасажири були змушені перейти в задню частину літака, щоб уникнути шуму, а інші затискали собі вуха серветками. "Я просто хотіла заспокоїти дитину і дати всім відпочити", - написала вона.

Відео дня

"Діти в один чи два роки не можуть контролювати свої емоції. Нічого страшного, якщо дитина плаче. Ви теж плакали в дитинстві", - написав один з коментаторів.

Інша людина запропонувала подумати, як зробити громадські місця більш комфортними для дітей. Однак знайшлися й ті, хто захищав "вихователів", вважаючи, що їхні дії виправдані, адже бабуся дівчинки не була проти. "Чесно кажучи, деякі діти не можуть обійтися без певного уроку", - написав користувач Weibo.

За даними ВВС, у Китаї все частіше обговорюють проблему "ведмежих дітей" - розпещених малюків, які кричать у публічних місцях чи псують майно. Така назва передає думку деяких людей про те, що діти іноді поводяться як дикі.

Поради для туристів

Нещодавно УНІАН писав, які речі не варто робити у літаку. Досвідчений бортпровідник Томмі Чімато не радить спати біля вікна, оскільки пасажири навіть не уявляють, скільки мікробів там може бути.

Також Томмі дав інші поради, які допоможуть уникнути зневоднення організму та запобігти погіршенню вашого здоров'я.

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