Зокрема, у таких сертифікатах буде інформація про щеплення, негативний тест або одужання від COVID-19.

Європейська комісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу створити "цифровий зелений сертифікат" для сприяння безпечним вільним подорожам у межах ЄС під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Як підкреслили в ЄК, "цифровий зелений сертифікат" стане доказом, що особі зробили щеплення від коронавірусу, що вона отримала негативний результат тесту або вилікувалась від коронавірусної хвороби.

Такими сертифікатами можна користуватися у цифровій або паперовій формах безкоштовно. Обидві форми матимуть QR-коди для відображення необхідної ключової інформації та цифрового підпису, аби гарантувати безпеку й автентичність сертифікату.

Також Єврокомісія надасть технічну допомогу країнам-членам для впровадження сертифікатів. Зокрема, буде розроблено програмне забезпечення, аби усі сертифікати можна було підтвердити в межах Євросоюзу.

Читайте такожМОЗ оновило перелік карантинних зон: майже всі області України стали "помаранчевими"Сертифікати будуть містити дані про ім'я, дату народження, дату видачі, відповідну інформацію про щеплення, негативний тест або одужання від коронавірусу, а також унікальний ідентифікатор сертифікату. Ці дані перевірятимуться лише з метою перевірки та засвідчення автентичності й дійсності сертифікатів.

При цьому країни-члени й надалі нестимуть відповідальність за скасування публічних обмежень у галузі охорони здоров’я для мандрівників, але ці рішення мають стосуватися також і тих мандрівників, які матимуть сертифікати.

Заступниця голови Європейської комісії Вера Йоурова заявила, що ключові цілі запровадження сертифікатів полягають у тому, аби запропонувати простий для використання, недискримінаційний і безпечний інструмент, який повністю відповідає захисту даних.

"І ми продовжуємо працювати в напрямку міжнародної узгодженості з іншими партнерами", - сказала Йоурова.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс наголосив, що запровадження "цифрових зелених сертифікатів" стане спільним європейським підходом, аби забезпечити для громадян ЄС і членів їхніх родин можливість безпечних подорожей з мінімальними обмеженнями цього літа. Водночас він наголошує, що ці сертифікати не будуть передумовою для вільних подорожей.

"Спільний підхід ЄС не лише допоможе нам поступово відновити вільне пересування в межах ЄС і уникнути розділення. Це також шанс, щоб вплинути на глобальні стандарти та стати прикладом, заснованим на наших європейських цінностях, і зокрема таких, як захист даних", - наголосив Рейндерс.

Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займалася не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Повідомлялося й про місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, були більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягав на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

В Єврокомісії планували до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу. Запровадження паспорту вакцинації називалося надійним шляхом для скасування обмежень, також це мало б сприяти відновленню вільних подорожей Європою.

На початку березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу повинні негайно розпочати технічну роботу із запровадження до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко