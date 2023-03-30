Пергамський музей з жовтня 2023 року закриють на масштабну реконструкцію.

Пергамський музей, який є одним з найпопулярніших музеїв Берліна, 23 жовтня 2023 року закриє свої двері для відвідувачів для проведення масштабної реконструкції, яка має тривати аж 14 років.

Як пише Exberliner, на реконструкцію музею збираються витратити понад 1,2 млрд євро.

При цьому очікується, що до 2027 року для відвідувача все ж відкриють окремі частини північного крила музей, в якому, зокрема, знаходиться однойменний Пергамський вівтар, тоді як інша частина залишиться закритою.

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Пергамський музей в Берліні – чим відомий

Пергамський музей (він же Пергамон-музей або Pergamonmuseum) – один з п'яти музеїв, розташованих на Музейному острові на річці Шпрее в центрі Берліна.

У пергамському музеї знаходяться зібрання трьох музеїв: Античного зібрання, Музею ісламського мистецтва і Передньоазійського музею. У ньому представлені різні експонати стародавньої монументальної архітектури, найвідомішими з яких є: Пергамський вівтар, Ворота Мілетського ринку, Фриз з Мшатти, Брама Іштар і Дорога процесій.

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