Подружжя з Житомирської області літає на літаках, ходить у турпоходи, а тепер от - поїздка велосипедами на сотні кілометрів у гори.

Подружжя з Житомирської області активно намагається довести собі та іншим, що після 50 років життя лише починається.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Вадим та Леся Войтюк літають на літаках, вирушають у турпоходи, а тепер здійснюють поїздку велосипедами на сотні кілометрів у гори.

У пари є автомобілі і навіть власний літак, але подружжя вже п’ятий день їде велосипедами. Вадим та Леся крутять педалі по спеці, щодня проїжджаючи по 150-180 кілометрів. Так, з рідної Житомирщини вже добралися до Івано-Франківщини.

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Їдуть не на швидкість, не ставлять рекорди – все для задоволення. Наприклад, зробили добрий гак, щоб глянути на знаменитий Тараканівський форт і погуляти старим Бернандинським монастирем у Гвіздці.

Для Лесі це взагалі перша така довга мандрівка на велосипеді. Жінка взяла в дорогу кілька сумок з одягом. Чоловік подивився на це і примайстрував дружині електродвигун – щоб їй було легше.

Їхати на велосипеді важко, але цікавіше, переконує Леся. Однак головне питання: для чого це людям, в яких уже все є?

"Ми почали оце все вже після 50 так активно. Люди часто махнули вже рукою на себе, коли дійшли до віку, хоча насправді життя лише починається. Діти вже дорослі, статки є, можна вже їздити", – пояснює Вадим Войтюк.

Ще з десяток кілометрів і фініш – Коломия. Тепла зустріч з друзями. Але, виявляється, мандрівка не скінчилася, Вадим та Леся кілька днів перепочинуть і поїдуть далі – у гори. Їм ще треба Говерлу побачити.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН

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Автор: Вікторія Гордієнко