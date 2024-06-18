Пляжний сезон 2024: де в Україні можна відпочити біля водойм – відповідь Держтуризму

Цьогоріч тільки 30% українських пляжів офіційно відкриті для відпочиваючих.

На тлі початку літнього сезону, коли багато українців прагнуть рятуватися від спеки біля води, Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) оприлюднило інформацію про роботу пляжів по всіх регіонах країни.

Як зауважила на своїй сторінці в Facebook голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, загалом до повномасштабного вторгнення в Україні, за даними Держпродспоживслужби, нараховувалося понад 350 пляжів біля річок та озер та близько 190 на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Однак наразі через війну РФ в Україні узбережжя Азовського моря повністю окуповане росіянами, а чорноморські пляжі практично недоступні через мінну небезпеку та загрози ракетних обстрілів.

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Таким чином, станом на червень 2024 року в ДАРТ нарахували лише 168 пляжів в Україні, на яких офіційно дозволяється відпочивати.

"Цьогоріч тільки 30% українських пляжів офіційно відкриті для відпочиваючих. Найбільше у Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Львівський, Волинській та Черкаській областях", – зауважила Олеськів.

Водночас дев'ять регіонів через часткову окупацію та загрозу ракетних обстрілів взагалі не планують цього літа відкривати пляжний сезон.

З повним переліком відкритих для відвідування пляжів в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку червня 2024 року в Одесі розпочали відкривати пляжі. Загалом у місті планують зробити доступними близько 20 місць відпочинку на березі Чорного моря.

Тим часом на Миколаївщині цього року не відкриватимуть пляжний сезон на морі через постійні російські обстріли. Втім, місцева влада розглядає можливість його запуску на внутрішніх водоймах області та в межах лиманів.

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