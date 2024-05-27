Влада розглядає можливість відкриття пляжів на внутрішніх водоймах області та в межах лиманів.

На Миколаївщині пляжний сезон на морі не відкриватимуть через російські обстріли, але розглядають можливість запуску його на внутрішніх водоймах області та в межах лиманів. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

"Якщо Одесу ворог може обстрілювати лише крилатими ракетами та безпілотниками-шахедами, то нас вони дістають РСЗО та артилерією. Тому не можемо запустити сезон що стосується Чорного моря. Але ми будемо дозволяти лимани, внутрішні річки, озера, внутрішні басейни. Тобто про сезон, як Аркадія (курортний район Одеси - УНІАН) працює, можемо тільки мріяти", - сказав Кім.

За його словами, треба зробити все, щоб відповідний бізнес в області вижив.

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"Тому ми будемо робити все, що можливо. Але щоб не наражати людей на небезпеку", - підкреслив Кім.

Пляжний сезон в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні стало відомо, що в Одесі через наближення курортного сезону вирішили продовжити час продажу алкогольних напоїв на одну годину - до 23.00 - та планують офіційно відкрити деякі пляжі. За прикладом минулого року запропоновано забезпечити у місті роботу декількох пляжів, де буде проведене обстеження та очищення морського дна від сміття, а також здійснюватиметься постійний моніторинг акваторії щодо мінної безпеки.

Також вже відомо, що у Києві пляжний сезон цього року не планують відкривати. Таке рішення було ухвалено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, враховуючи дію воєнного стану.

Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку. Як пояснили в КМДА, в таких зонах не має бути масового скупчення людей, оскільки під час повітряної тривоги це завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ.

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