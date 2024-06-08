Загалом планується відкриття 20 пляжів.

Сьогодні в Одесі почали офіційно відкривати пляжі - першим став "Калетон". Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, відсьогодні для купання та оздоровлення поступово відкриваються відповідні зони.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - розповів Кіпер. Відео дня

За його словами, список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок). Влада планує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів - перебування людей біля моря заборонено!", - нагадав очільник ОВА.

Пляжний сезон в Одесі

Нагадаємо, у квітні в Одесі під час наради обговорили можливість проведення у місті оздоровчого сезону, зокрема надання послуг в прибережній зоні, тоді повідомлялось, що море досі не очистилося після каховської повені.

За прикладом минулого року запропоновано забезпечити у місті роботу декількох пляжів, де буде проведене обстеження та очищення морського дна від сміття, а також здійснюватиметься постійний моніторинг акваторії щодо мінної безпеки. Проте місцеві жителі та гості міста почали відвідувати певні пляжі без офіційного дозволу.

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