Флеш відповів, чи був FPV-дрон запущений із 'Шахеда' над Києвом

Він зазначив, що за декілька днів не знайдено цьому підтвердження.

На сьогодні немає підтвердження скиду FPV-дрона з реактивних "Шахедів" у Києві. Про це в Telegram написав радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

"За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві", - наголосив він.

Що цьому передувало

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Як повідомляв УНІАН, в коментарі агентству 3 вересня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що випадок скиду FPV-дрона нещодавно був зафіксований у Київській області, але поки немає підтвердження, що це було здійснено з використанням "Шахеда", тому це одна із версій.

Він розповів, що такі експерименти росіяни достатньо давно роблять - вони кріплять два FPV над крилами і скидають. За його словами, так ворог робить, наприклад, з "Молній", "Гербер", а також з "Гераней", які ми називаємо "Шахеди".

При цьому Флеш додав, що фіксування раніше відбувалося тільки на звичайних "Шахедах", бо тримати їх на реактивних дуже важко, оскільки там швидкість дуже висока для того, щоб скидати, але по технології це цілком можливо.

За словами Флеша, востаннє такі випадки фіксували тиждень тому в Конотопі на Сумщині, - росіяни тримали такі два FPV на крилах і скидали їх вниз. При цьому додав, що не йдеться про масове використання кріплення FPV на "Шахедах", бо така тактика не успішна з точки зору росіян. Він додав, що кількість успішних ударів, які в них були отакими FPV невелика, тому що технологія такого загального керування важка.

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