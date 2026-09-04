Поляки почали масово отримувати мобілізаційні картки: що це означає

Військові наголошують, що така процедура є плановою та проводиться щороку.

У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед їх отримують військовослужбовці резерву, однак документи можуть надходити й цивільним фахівцям, яких у разі війни можуть залучити до підтримки армії, повідомляє RMF24.

Мобілізаційна картка видається ще в мирний час. Це інформаційний документ, який підтверджує мобілізаційне призначення конкретної людини. У ньому зазначають підрозділ і місце, куди особа має прибути у разі оголошення мобілізації або початку війни.

Водночас у Центральному військовому центрі рекрутингу Польщі наголошують, що розсилання таких документів є стандартною процедурою, яку проводять щороку.

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Мобілізаційні картки передусім отримують солдати резерву. Водночас їх можуть надсилати фахівцям критично важливих для функціонування армії сфер – зокрема лікарям, ІТ-фахівцям і логістам.

Документи також можуть отримувати окремі цивільні громадяни, яких у разі війни або мобілізації можуть залучити до виконання завдань, пов’язаних з енергетикою, транспортом, зв’язком чи адміністративною роботою. Подібна система стосується і працівників силових структур.

У польській армії пояснюють, що заздалегідь розподіляють людей за конкретними завданнями, щоб у разі виникнення кризової ситуації не доводилося організовувати цей процес з нуля.

Безпека Польщі - головні новини

На тлі зміни безпекової ситуації в Європі країни регіону посилюють увагу до обороноздатності. Зокрема, у східній частині Польщі на три місяці обмежать повітряний рух. Обмеження вводяться для більш ефективної роботи системи ППО країни.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що 31 серпня польські чергові винищувачі піднялися в небо для перехоплення російського розвідувального літака біля узбережжя країни.

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